Беременная Кортни Кардашьян обнажила живот на обложке Vanity Fair
44-летняя Кортни Кардашьян на седьмом месяце беременности появилась на обложке Vanity Fair. Звезда дала большое интервью изданию, в котором рассказала о своем пути к мечте быть снова мамой.
Фото с фотосессии Кортни показала в социальной сети.
Звездная обложка Vanity Fair
Кортни попала в больницу недавно. Звезда чуть не потеряла ребенка. Сразу после успешной операции она позволила расслабиться и перестала волноваться.
"Теперь я каждый день разговариваю с малышом, настроена положительно, держу голову прямо и много молюсь. Раньше я восприняла беременность как нечто понятное. Чувствовать, как жизнь зарождается внутри меня, — это невероятный опыт", — рассказала звезда реалити-шоу.
Кардашьян также призналась, что после двух лет безуспешных попыток ЭКО она забеременела естественным путем. А тем, кто критикует беременность в ее возрасте, Кортни отвечает:
"Меня не затрагивают эти комментарии. Как вы можете подвергнуть сомнению Божий план? Потому что именно так я воспринимаю эту беременность, которая наступила, когда и я и Тревис, уже и думать перестали об общих детях. Это произошло через год после того, как мы отчаялись делать ЭКО", — скачала звезда реалити-шоу.
Она признавалась, что гормональная терапия перед ЭКО сказалась на нее физическом и психологическом здоровье.
Недавно Кортни рассказала об ограничениях, которые ей приходилось соблюдать несколько месяцев из-за беременности. Врачи посоветовали ей не тренироваться, не заниматься пилатесом, исключить кофе и полеты.
Относительно отношений с мужем, Кардашьян сказала: "Мы всегда знали, что мы больше, чем друзья. И окружающие это тоже знали: все всегда говорили нам, что нам суждено быть вместе, включая Кендалл, Ким и Канье. Сам Тревис это сказал, но я долго держала его на расстоянии, хотя во время пандемии мы много времени проводили вместе с детьми. Вроде бы мы оба всегда это знали, но боялись".
В июне Кортни Кардашьян объявила, что ждет ребенка от барабанщика группы Blink-182 Тревиса Баркера, за которого она вышла замуж в прошлом году. Этот ребенок станет для пары первым. Кортни также воспитывает троих детей: 11-летнюю Пенелопу, 13-летнего Мейсона и восьмилетнего Рейна от предыдущих отношений со Скоттом Дисиком, а у Тревиса есть 19-летний сын, 17-летняя дочь и 24-летняя падчерица от экс-жены.
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