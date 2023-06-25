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Беременная Кортни Кардашьян показала немалый животик в стильном купальнике

25 июня 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітна Кортні Кардаш'ян показала чималий животик у стильному купальнику
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян скоро в четвертый раз станет мамой. Знаменитость наслаждается беременностью и фиксирует уникальные мгновения на фото.

Снимки с отдыха звезда запостила в своем Instagram.

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На фото Кортни позирует в стильном зеленом бикини. Также звезда показала, как проводят время ее дети от предыдущих отношений.

 

"Прекрасное лето", — подписала публикацию Кортни Кардашьян.

Кортни и ее возлюбленный Тревис Баркер давно пытались стать родителями.

"Мы начали курс по искусственному оплодотворению, но это было слишком и я остановилась. Потом решили сфокусироваться на свадьбе", — сказала в интервью Wall Street Journal звезда.

Окружающие знали о желании пары родить общего малыша. Все поддерживали супругов.

"Кортни молилась об этом. Она хотела родить ребенка Тревису, как только они начали встречаться. Они пытались забеременеть два года. Это было тяжело", — делятся друзья Кортни.

 

Звезда реалити-шоу сообщила о беременности любимому во время выступления его группы. Кортни Кардашьян начала размахивать огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!". Музыкант подошел к ней и расцеловал.

Тревис Баркер и Кортни Кардашьян встречались более года и поженились 14 месяцев назад. Пара имела три свадебные церемонии.

У Кардашьян есть трое детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Напомним, танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореографя Пета Маргатройд недавно снова стали родителями.

Ранее стало известно, что ставший опять отцом актер Аль Пачино не сразу поверил в то, что именно он является отцом ребенка. Звезда попросил любимую, 29-летнюю Нур Альфалла, сделать ДНК-тест, который доказал бы его отцовство.

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