Беременная Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках
Накануне 44-летняя американская шоувумен Кортни Кардашьян объявила о беременности. Она и музыкант Тревис Баркер ждут первенца. Для Кортни же этот ребенок будет уже четвертым. Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями, на которых показывает немалый животик.
Соответствующие снимки появились в Instagram Кортни, за которым следят 223 млн подписчиков.
Фотосессия в купальниках
Кортни Кардашьян отдохнула со своей подругой, одной из самых успешных TikTok блогерш Эддисон Рэй. Для загорания возле бассейна знаменитости выбрали одинаковые розовые купальники.
Перед камерой Кортни позировала с минимумом макияжа и не обрабатывала фотографии. Лишь за три часа публикация одной из сестричек Кардашьян набрала более 1,6 млн лайков.
Личная жизнь Кортни
С 2006 по 2015 годы состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У них трое детей: сыновья Мейсон Дэш (2009), Рейн Эстон (2014) и дочь Пенелопа Скотленд (2012). Через полгода после рождения третьего ребенка, пара развелась.
Кортни не раз говорила в интервью, что хочет, чтобы у нее было столько же детей, как у ее матери (шесть). Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" считает важным, чтобы у братьев и сестер была небольшая разница в возрасте.
Напомним, ранее мы писали, что одна из сестер звездного семейства Кардашьян сменила фамилию. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян появилась на обложке Vogue.