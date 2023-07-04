Беременная Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках

Кортни Кардашьян с подругой. Фото: Instagram/kourtneykardash

Накануне 44-летняя американская шоувумен Кортни Кардашьян объявила о беременности. Она и музыкант Тревис Баркер ждут первенца. Для Кортни же этот ребенок будет уже четвертым. Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями, на которых показывает немалый животик.

Соответствующие снимки появились в Instagram Кортни, за которым следят 223 млн подписчиков.

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Фотосессия в купальниках

Кортни Кардашьян отдохнула со своей подругой, одной из самых успешных TikTok блогерш Эддисон Рэй. Для загорания возле бассейна знаменитости выбрали одинаковые розовые купальники.

Перед камерой Кортни позировала с минимумом макияжа и не обрабатывала фотографии. Лишь за три часа публикация одной из сестричек Кардашьян набрала более 1,6 млн лайков.

Кортни Кардашьян с подругой. Фото: Instagram/kourtneykardash

Кортни Кардашьян. Фото: Instagram/kourtneykardash

Кортни Кардашьян с подругой. Фото: Instagram/kourtneykardash

Личная жизнь Кортни

С 2006 по 2015 годы состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У них трое детей: сыновья Мейсон Дэш (2009), Рейн Эстон (2014) и дочь Пенелопа Скотленд (2012). Через полгода после рождения третьего ребенка, пара развелась.

Кортни не раз говорила в интервью, что хочет, чтобы у нее было столько же детей, как у ее матери (шесть). Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" считает важным, чтобы у братьев и сестер была небольшая разница в возрасте.

Напомним, ранее мы писали, что одна из сестер звездного семейства Кардашьян сменила фамилию. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян появилась на обложке Vogue.