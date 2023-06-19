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Беременная Кортни Кардашьян впервые "засветила" кругленький животик

19 июня 2023 15:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Беременная Кортни Кардашьян впервые "засветила" кругленький животик
Звезда реалити-шоу Кортин Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями и теперь делятся счастливой новостью со своими поклонниками.

Первые фото, на которых заметны округлые формы звезды, она запостила в своем Instagram.

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Божье благословение

На днях Кортни Кардашьян перестала скрывать свою беременность. Женщина ждет четвертого ребенка от музыканта Трэвиса Баркера.

На новых фото, которыми поделилась Кортни, она позирует в прозрачном боди, а любимый целует круглый животик.

"Не могу передать радость и благодарность от Божьего благословения и плана", — подписала фотографию звезда.

На днях во время выступления группы своего волюбленного Кортни Кардашьян начала размахивать огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!". Музыкант подошел к ней и расцеловал.

Сразу среди поклонников пошли слухи, что муж Кортни все знал заранее и его удивление было наигранным.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян встречались более года и поженились 14 месяцев назад. Пара имела три свадебные церемонии.

У Кардашьян трое детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Ранее скандальная ведущая и актриса Челси Хендлер снова отметилась провокативной затеей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.

Напомним, актер Аль Пачино не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который доказал бы его отцовство.

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