Беременная Кортни Кардашьян призналась, за что была очень обижена на свою сестру Ким
Сестры Кардашьян продолжают публично выяснять отношения в новых эпизодах своего реалити-шоу. В последнем выпуске беременная четвертым ребенком Кортни рассказала, за что была обижена на свою младшую сестру, светскую львицу Ким.
Об этом сообщает издание Yahoo.
Бизнес на празднике
Год назад Кортни отыграла свадьбу с участником группы Blink-182 Тревисом Баркером. Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана лично занимались платьем невесты и интерьером торжеств, прошедших в живописном городке Портофино на севере страны.
Во время свадьбы Ким Кардашьян воспользовалась случаем и лично пообщалась с дизайнерами. Прямо посреди торжеств они обсуждали детали будущего сотрудничества. Так Ким стала креативным директором одного из показов Dolce&Gabbana в Милане.
В реалити-шоу Кортни призналась, что ей было неприятно за этим наблюдать. 44-летняя звезда упрекнула Ким в жадности.
"Ужасно, что моя сестра использовала мою свадьбу как возможность для бизнеса. Она предпочла не меня", — подытожила Кортни.
Напомним, ранее мы писали, что беременная Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян появилась на обложке Vogue.