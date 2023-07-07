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Беременная Кортни Кардашьян призналась, за что была очень обижена на свою сестру Ким

7 июля 2023 07:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Беременная Кортни Кардашьян призналась, за что была очень обижена на свою сестру Ким
Светские львицы Кортни и Ким Кардашьян. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сестры Кардашьян продолжают публично выяснять отношения в новых эпизодах своего реалити-шоу. В последнем выпуске беременная четвертым ребенком Кортни рассказала, за что была обижена на свою младшую сестру, светскую львицу Ким.

Об этом сообщает издание Yahoo.

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Год назад Кортни отыграла свадьбу с участником группы Blink-182 Тревисом Баркером. Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана лично занимались платьем невесты и интерьером торжеств, прошедших в живописном городке Портофино на севере страны.

Во время свадьбы Ким Кардашьян воспользовалась случаем и лично пообщалась с дизайнерами. Прямо посреди торжеств они обсуждали детали будущего сотрудничества. Так Ким стала креативным директором одного из показов Dolce&Gabbana в Милане.

В реалити-шоу Кортни призналась, что ей было неприятно за этим наблюдать. 44-летняя звезда упрекнула Ким в жадности.

"Ужасно, что моя сестра использовала мою свадьбу как возможность для бизнеса. Она предпочла не меня", — подытожила Кортни.

Кортни Кардашьян и Тревис Баркер на собственной свадьбе. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что беременная Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян появилась на обложке Vogue.

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