Беременная Линдси Лохан показала, как оформила детскую для своего первенца
В начале этого месяца голливудской актрисе Линдси Лохан исполнилось 37 лет. Но все заботы кинозвезды сейчас сосредоточены на будущем первенце. Линдси показала подписчикам, как обустроила его детскую комнату.
Соответствующие фотографии появились в Instagram Лохан.
Звезда обустроила детскую комнату
Последние несколько лет Линдси проживает в Дубае и пока не планирует возвращаться в США. Ей нравятся Объединенные Арабские Эмираты, в том числе из-за закона о неприкосновенности личной жизни. Для дизайна детской комнаты Лохан выбрала морскую тематику. ОАЭ, как известно, омывается водами Персидского залива. Актриса не просто заказала у дизайнеров комнату, она является автором проекта. Теперь каждый желающий может приобрести подобную детскую комнату.
На фотографиях Линдси позирует уже с немалым животиком у кровати, в которой очень скоро будет спать первенец. Звезда ждет появления мальчика. Его отцом является арабский финансист Бадер Шамас. За него актриса вышла замуж летом прошлого года.
Напомним, ранее мы писали, как Линдси Лохан будет возвращаться к съемкам фильмов после родов. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Школа выживания" Чед Мюррей готовится стать многодетным отцом.