Беременная Линдси Лохан показала, как оформила детскую для своего первенца

Актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

В начале этого месяца голливудской актрисе Линдси Лохан исполнилось 37 лет. Но все заботы кинозвезды сейчас сосредоточены на будущем первенце. Линдси показала подписчикам, как обустроила его детскую комнату.

Соответствующие фотографии появились в Instagram Лохан.

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Звезда обустроила детскую комнату

Последние несколько лет Линдси проживает в Дубае и пока не планирует возвращаться в США. Ей нравятся Объединенные Арабские Эмираты, в том числе из-за закона о неприкосновенности личной жизни. Для дизайна детской комнаты Лохан выбрала морскую тематику. ОАЭ, как известно, омывается водами Персидского залива. Актриса не просто заказала у дизайнеров комнату, она является автором проекта. Теперь каждый желающий может приобрести подобную детскую комнату.

На фотографиях Линдси позирует уже с немалым животиком у кровати, в которой очень скоро будет спать первенец. Звезда ждет появления мальчика. Его отцом является арабский финансист Бадер Шамас. За него актриса вышла замуж летом прошлого года.

Актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Кроватка первенца Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsayloha

Напомним, ранее мы писали, как Линдси Лохан будет возвращаться к съемкам фильмов после родов. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Школа выживания" Чед Мюррей готовится стать многодетным отцом.