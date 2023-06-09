Беременная Линдси Лохан рассказала, почему переехала в Дубай

Актриса Линдси Лохан. Фото: Google

Голливудская актриса Линдси Лохан появилась на обложке нового номера глянца Allure. 36-летняя кинозвезда, ожидающая появления первенца, дала большое интервью, в котором рассказала интересные факты из своей жизни.

Об этом сообщает издание Allure.

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Последние несколько лет Линдси проживает в Дубае и пока не планирует возвращаться в США. Ей нравятся Объединенные Арабские Эмираты, в том числе и через закон о неприкосновенности личной жизни. Он практически запрещает деятельность папарацци.

"В Нью-Йорке я иду по улице, слышу звук щелчка и думаю: "Неужели это папарацци? Никогда не беспокоиться об этом в месте, где я живу — это поразительное чувство. Каждое утро — чай, йогурт, смузи и тренировки. Иногда я называю свою жизнь "Шоу Трумана", потому что каждый день одно и то же. Но мне это нравиться. Я очень люблю этот режим, потому что в молодости у меня его не было", — рассказала Лохан.

Именно в Дубае Линдси встретила своего мужа, финансиста Бадера Шамаса. За него актриса вышла замуж летом прошлого года. Он и является отцом первенца звезды, который должен появиться в скором времени.

Линдси Лохан с мужем. Фото: Instagram/lindsaylohan

Напомним, ранее мы писали, что актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис возвращаются к съемкам продолжения фильма "Безумная пятница", который поклонники ждали 20 лет. Также мы рассказывали, что принцесса Евгения во второй раз стала матерью: первые фото младенца.