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Беременная Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже немалого животика

28 апреля 2023 16:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Беременная Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже немалого животика
Американская актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце 36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о беременности. Кинозвезда ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса. Впервые в своих соцсетях Линдси показала свой уже немалый животик.

Актриса выложила фотографии в своем Instagram.

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Беременная Лохан

В соцсетях Линдси поделилась кадрами, на которых она проводит время с друзьями.

Беременная актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
Беременная актриса Линдси Лохан с подругой. Фото: Instagram/lindsaylohan
Беременная актриса Линдси Лохан с друзьями. Фото: Instagram/lindsaylohan

Летом прошлого года актриса вышла замуж за арабского финансиста, с которым до свадьбы встречалась чуть больше года. После свадьбы Линдси Лохан редко появляется в соцсетях. Подробности личной жизни актриса пытается держать в тайне и редко появляется на публике.

Предыдущие отношения Лохан

Ранее Лохан встречалась с актером Уилмером Вальдеррамом, наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном, а также диджеем Самантой Ронсон.

Актриса была обручена с живущим в Лондоне российским миллионером Егором Тарабасовым. Их роман закончился скандалом: Линдси обвинила бывшего жениха в абьюзе и разорвала помолвку. Тарабасов, в свою очередь, заявил, что голливудская звезда украла у него большую сумму денег.

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона "Холостяк" Александра Шульгина сообщила о второй беременности. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис впервые стали бабушкой и дедушкой.

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