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Беременная Рианна присоединилась к промо новой коллекции Louis Vuitton

16 июня 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Беременная Рианна присоединилась к промо новой коллекции Louis Vuitton
Певица Рианна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В этом году во французском доме моды Louis Vuitton произошли перемены. Американский певец и бизнесмен Фаррелл Уильямс стал главным дизайнером мужской одежды. Музыкант дебютирует с показом линейки уже 20 июня в день открытия Недели мужской моды в Париже. Лицом новой коллекции стала американо-барбадосская певица Рианна.


Соответствующие фото появились в соцсетях артистов.

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Подробности


Фаррелл опубликовал фото, на котором он позирует на фоне рекламного баннера Louis Vuitton с изображением певицы на стене Музея Орсе в Париже. Акцент на фото сделан на немалом животике Рианны, которая ждет появления второго ребенка.


 


Уильямс вступил в должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton через два года после смерти своего предшественника Вирджила Абло. До назначения Фаррелла место не было занято, а за выпуск коллекций отвечала дизайн-команда бренда.

В работе с модным брендом Уильямс планирует раздвигать границы моды, чем занимается последние 20 лет как дизайнер нескольких собственных брендов.


Напомним, ранее мы писали о мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2024 года. Также мы рассказывали, что американская актриса и певица Зендея стала новым послом французского дома моды Louis Vuitton.

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