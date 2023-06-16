Беременная Рианна присоединилась к промо новой коллекции Louis Vuitton
В этом году во французском доме моды Louis Vuitton произошли перемены. Американский певец и бизнесмен Фаррелл Уильямс стал главным дизайнером мужской одежды. Музыкант дебютирует с показом линейки уже 20 июня в день открытия Недели мужской моды в Париже. Лицом новой коллекции стала американо-барбадосская певица Рианна.
Соответствующие фото появились в соцсетях артистов.
Подробности
Фаррелл опубликовал фото, на котором он позирует на фоне рекламного баннера Louis Vuitton с изображением певицы на стене Музея Орсе в Париже. Акцент на фото сделан на немалом животике Рианны, которая ждет появления второго ребенка.
Уильямс вступил в должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton через два года после смерти своего предшественника Вирджила Абло. До назначения Фаррелла место не было занято, а за выпуск коллекций отвечала дизайн-команда бренда.
В работе с модным брендом Уильямс планирует раздвигать границы моды, чем занимается последние 20 лет как дизайнер нескольких собственных брендов.
Напомним, ранее мы писали о мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2024 года. Также мы рассказывали, что американская актриса и певица Зендея стала новым послом французского дома моды Louis Vuitton.