Беременная Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер произвели фурор на Met Gala 2023

Певица Рианна и светская львица Ким Кардашьян. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Нью-Йорке прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. На красной дорожке позировали сотни знаменитостей. Но настоящий фурор произвела певица Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер, которых мало кто ожидал на светском мероприятии.

Новини.LIVE покажет их образы на Met Gala 2023.

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Рианна и A$AP Rocky

Звездная парочка появилась на красной дорожке последней. Очевидно, Рианна, беременная вторым ребенком, не хотела, чтобы на заднем фоне позировали ее коллеги по шоу-бизнесу. В то время как знаменитости улыбались фотографам на Met Gala, певица с мужем только начинали готовиться к светскому событию в отеле.

Фанаты увидели Рианну у гостиницы в шубе из коллекции Fendi осень-зима 1997/1998, которую на подиуме тогда демонстрировала Наоми Кэмпбелл. Певица дополнила образ несколькими бриллиантовыми ожерельями и парой сережек в виде камелий — излюбленных цветов Коко Шанель, модным домом которой Лагерфельд руководил более 30 лет.

A$AP Rocky тем временем был одет в черный блейзер в паре с белой рубашкой и кожаным галстуком, а также килт, разработанный брендом Gucci для него.

Уже в Метрополитен-музее вместо винтажной шубы Рианна продемонстрировала публике роскошное белое платье невесты с длинным кейпом от Valentino. Образ был покрыт 30 гигантскими аппликациями камелий с 500 лепестками и шлейфом.

Шагая по лестнице, Рианна расстегнула накидку, чтобы открыть последнюю деталь — платье с заниженной талией, подчеркнувшее уже заметно округленный живот звезды.

Рианна и A$AP Rocky на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Рианна и A$AP Rocky на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Певица Рианна на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Сестры Кардашьян-Дженнер

Несмотря на слухи, что главный редактор американского Vogue Анна Винтур не добавила в список известных светских львиц, они таки появились на красной дорожке нынешнего Met Gala. Правда, не в полном составе. Перед фотографами позировали Ким Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер.

Ким предпочла откровенный наряд Schiaparelli, украшенные множеством цепочек из бисера на груди и бедрах. Образ дополнил кремовый палантин с драпировкой.

Ким Кардашьян на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Ким Кардашьян на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кендалл Дженнер выбрала боди с пайетками, контрастным воротником и рукавами размера XXL Marc Jacobs.

Кендалл Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кендалл Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кайли Дженнер позировала перед фотографами в красном платье и пальто от Jean Paul Gaultier Haute Couture.

Кайли Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Напомним, ранее мы рассказывали о самых эпатажных образах знаменитостей на Met Gala 2023. Также мы показывали фото подборку самых стильных образов знаменитостей на Met Gala 2023.