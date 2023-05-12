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Беременная Рианна снялась в новой фотосессии

12 мая 2023 16:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Беременная Рианна снялась в новой фотосессии
Певица Рианна. Фото: Instagram/badgalriri
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американо-барбадосская певица Рианна, которая беременная вторым ребенком, отметила пятилетие собственного бренда одежды и нижнего белья Savage X Fenty. В честь юбилея артистка снялась полуобнаженной в новой фотосессии.

Рианна опубликовала снимки в своих соцсетях.

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Подробности

35-летняя Рианна позировала среди копировальных машин и офисной мебели в шортах и бюстгальтере из последней коллекции бренда. Певица поздравила свою компанию с днем рождения мотивационной подписью. Рианна предложила подписчикам вспомнить о годах работы бренда и его стремительном росте.

"Сегодня наш день рождения, и мы проводим его полностью в обратном порядке. Посмотрите на главные моменты последних пяти лет с участием худшей девчонки. Выпьем за пять лет лучших результатов и за то, чтобы впереди было еще так много интересного. Пьем за это", – прокомментировала юбилей Рианна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Рианна основала Savage X Fenty 2018 как бренд, олицетворяющий свободу и поддерживающий инклюзивность. В 2021-м Savage X Fenty попал в ежегодный список самых влиятельных компаний по версии журнала Time.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно имя годовалого сына Рианны и рэпера A$AP Rocky. Также мы рассказывали, что Рианна опередила американскую певицу Кэти Перри и возглавила престижный рейтинг в Twitter.

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