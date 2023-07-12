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Беременная сестра Кардашьян понежилась на пляже в леопардовом купальнике

12 июля 2023 17:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Беременная сестра Кардашьян понежилась на пляже в леопардовом купальнике
Звезда реалити-шоу Кортни Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу, сестра Ким Кардашьян, Кортни, скоро станет в четвертый раз мамой. Эти летние дни красавица проводит на пляже.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кортни Кардашьян, сменившая фамилию на Баркер, перестала скрывать свою беременность. Женщина ждет ребенка от музыканта Тревиса Баркера. На днях Кортни видели на пляже, где она загорала в леопардовом купальнике.

 

Кортни призналась, что готова разорвать связи с семьей ради своего собственного шоу. Друзья женщины сказали, что она хочет быть в новом проекте главной звездой и не привлекать своих известных сестер.

Звезда в прошлом месяце во время выступления группы своего возлюбленного начала размахивать огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!". Музыкант подошел к ней и расцеловал. Сразу среди поклонников пошли слухи, что муж Кортни все знал заранее и его удивление было наигранным.

Тревис Баркер и Кортни Кардашьян встречались более года и поженились 14 месяцев назад. Пара имела три свадебные церемонии.

Кардашьян виспитывает троих детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue. В интервью красавица рассказала о материнстве и семье.

Напомним, танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, недавно во второй раз стали родителями.

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