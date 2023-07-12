Беременная сестра Кардашьян понежилась на пляже в леопардовом купальнике
Звезда реалити-шоу, сестра Ким Кардашьян, Кортни, скоро станет в четвертый раз мамой. Эти летние дни красавица проводит на пляже.
Об этом пишет Daily Mail.
Прекрасное положение
Кортни Кардашьян, сменившая фамилию на Баркер, перестала скрывать свою беременность. Женщина ждет ребенка от музыканта Тревиса Баркера. На днях Кортни видели на пляже, где она загорала в леопардовом купальнике.
Кортни призналась, что готова разорвать связи с семьей ради своего собственного шоу. Друзья женщины сказали, что она хочет быть в новом проекте главной звездой и не привлекать своих известных сестер.
Звезда в прошлом месяце во время выступления группы своего возлюбленного начала размахивать огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!". Музыкант подошел к ней и расцеловал. Сразу среди поклонников пошли слухи, что муж Кортни все знал заранее и его удивление было наигранным.
Тревис Баркер и Кортни Кардашьян встречались более года и поженились 14 месяцев назад. Пара имела три свадебные церемонии.
Кардашьян виспитывает троих детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.
Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue. В интервью красавица рассказала о материнстве и семье.
Напомним, танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, недавно во второй раз стали родителями.