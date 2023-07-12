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Вагітна сестра Кардаш'ян поніжилась на пляжі у леопардовому купальнику

12 липня 2023 17:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітна сестра Кардаш'ян поніжилась на пляжі у леопардовому купальнику
Зірка реаліті-шоу Кортні Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу, сестра Кім Кардаш'ян, Кортні, скоро стане вчетверте мамою. Ці літні дні красуня проводит на пляжі.

Про це пише Daily Mail.

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Кортні Кардаш’ян, яка змінила прізвище на Баркер, перестала приховувати свою вагітність. Жінка чекає дитину від музиканта Тревіса Баркера. Днями Кортні бачили на пляжі, де вона засмагала у леопардовому купальнику.

 

Кортні зізналася, що готова розірвати зв’язки з родиною заради свого власного шоу. Друзі жінки сказали, що вона хоче у новому проекті бути головною зіркою і не залучати своїх відомих сестер.

Зірка минулого місяця під час виступу гурту свого коханого почала розмахувати величезним плакатом із написом: "Тревіс, я вагітна!". Музикант підійшов до неї та розцілував. Одразу серед прихильників пішли чутки, що чоловік Кортні все знав заздалегідь і його здивування було награним.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян зустрічалися більше року, та одружилися 14 місяців тому. Пара мала три весільні церемонії.

Кардаш'ян має трьох дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue. В інтерв'ю красуня розповіла про материнство та родину.

Нагадаємо, танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, нещодавно вдруге стали батьками.

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