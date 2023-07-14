Беременная сестра Кардашьян примерила купальник от Эмили Ратаковски

Звезда реалити-шоу Кортни Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу сестра Ким Кардашьян, Кортни, отличилась в "рекламе" купальников звездного бренда. Красавица, недавно сменившая фамилию, понежилась на пляже в бикини от марки Эмили Ратаковски.

Фото Кортни в бикини от Inamorata опубликовала в своем Instagram.

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Кортни Кардашьян, отныне носящая фамилию Баркер, отправилась на отдых на Гавайи. Красавица меняла купальники и безмятежно нежилась в океанских волнах.

Звезда реалити-шоу Кортни Баркер в купальнике от бренда Эмили Ратаковски Inamorata. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Тревис Баркер и Кортни Кардашьян встречались более года и поженились 14 месяцев назад. На регистрации брака пары было только два человека: отец жениха и бабушка Кортни. Позже молодожены провели еще одну церемонию в Портофино. Роскошная свадьба прошла в Италии в имении Dolce & Gabbana.

Пара давно хотела родить общего ребенка. 44-летняя Кортни, еще когда ей было тридцать лет, заморозила яйцеклетки. Чтобы родить четвертого ребенка, звезда сделала искусственное оплодотворение

У Кортни трое детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мейсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue. В интервью красавица рассказала о материнстве и семье.

Напомним, танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, недавно во второй раз стали родителями.