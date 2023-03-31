Беременная Тарабарова активно готовится к появлению малыша: что берет с собой в роддом

Певица Светлана Тарабарова

В конце прошлого года певица Светлана Тарабарова объявила свою третью беременность. Артистка вот-вот должна родить девочку. Тарабарова уже собрала набор в роддом и выпустила "Дитячий альбом".

Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

Что берет в родильный

Несколько шапочек, перчаток для ручек. По словам Тарабаровой, детки рождаются с ноготками и чтобы не царапать себя — перчатки спасают. Также в наборе теплые носки, 3-4 пары.

Тальк для смены подгузников, очищающие влажные салфетки, лосьон для тела, хлопчатобумажные салфетки и антисептические салфетки для груди, шампунь "Без слез" для тела и волос.

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8-10 "человечков", желательно швами наружу, чтобы малышу не давили (это если протекал подгузник или еще что-то, лучше с запасом брать).

Про "Дитячий альбом"

На девятом месяце своей третьей беременности представила музыкальную новинку.

"Дитячий альбом" — это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших божьих коровок будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие фразы. Мамы точно поймут о чем идет речь", — рассказала Светлана.

Команда певицы, посовещавшись с психологами, мультипликацию решили пока не делать — главная задача создать настроение, научить новому и оторвать детей от зомби-гаджетов, сохранив при этом контакт с родителями.

Личная жизнь Тарабаровой

В 2016 году Светлана вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. В 2018 году она родила первенца Ивана. В 2020-м — дочь Марию.

Именно во время второй беременности Тарабарова стала главной героиней реалити-шоу "Декрет не секрет" на телеканале М1. Об участии в телешоу Светлана рассказала вместе с новостью о рождении дочери.

"Сначала было сложно привыкнуть к тому, что тебя постоянно снимают. А в конце — было уже реально тяжело физически: на последних месяцах производительность сильно падает", — рассказала тогда Тарабарова.

В течение всей беременности исполнительницу сопровождала телекамера, демонстрируя все ключевые моменты беременности на одном звездном примере. Каждый выпуск был посвящен конкретной теме.

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