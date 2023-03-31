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Беременная Тарабарова активно готовится к появлению малыша: что берет с собой в роддом

31 марта 2023 11:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Светлана Тарабарова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года певица Светлана Тарабарова объявила свою третью беременность. Артистка вот-вот должна родить девочку. Тарабарова уже собрала набор в роддом и выпустила "Дитячий альбом".

Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

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  • Несколько шапочек, перчаток для ручек. По словам Тарабаровой, детки рождаются с ноготками и чтобы не царапать себя — перчатки спасают. Также в наборе теплые носки, 3-4 пары.
  • Тальк для смены подгузников, очищающие влажные салфетки, лосьон для тела, хлопчатобумажные салфетки и антисептические салфетки для груди, шампунь "Без слез" для тела и волос.
  • Первое одеяло для хороших фотографий на память
  • 8-10 "человечков", желательно швами наружу, чтобы малышу не давили (это если протекал подгузник или еще что-то, лучше с запасом брать).

Про "Дитячий альбом"

На девятом месяце своей третьей беременности представила музыкальную новинку.

"Дитячий альбом" — это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших божьих коровок будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие фразы. Мамы точно поймут о чем идет речь", — рассказала Светлана.

Команда певицы, посовещавшись с психологами, мультипликацию решили пока не делать — главная задача создать настроение, научить новому и оторвать детей от зомби-гаджетов, сохранив при этом контакт с родителями.

Личная жизнь Тарабаровой

В 2016 году Светлана вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. В 2018 году она родила первенца Ивана. В 2020-м — дочь Марию.

Именно во время второй беременности Тарабарова стала главной героиней реалити-шоу "Декрет не секрет" на телеканале М1. Об участии в телешоу Светлана рассказала вместе с новостью о рождении дочери.

"Сначала было сложно привыкнуть к тому, что тебя постоянно снимают. А в конце — было уже реально тяжело физически: на последних месяцах производительность сильно падает", — рассказала тогда Тарабарова.

В течение всей беременности исполнительницу сопровождала телекамера, демонстрируя все ключевые моменты беременности на одном звездном примере. Каждый выпуск был посвящен конкретной теме.

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф, готовится впервые стать отцом. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Линдси Лохан ждет первенца.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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