Беременная звезда "Гарри Поттера" показала, как наслаждается отпуском в особом месте

Актриса Бонни Райт. Фото: instagram.com/thisisbwright/

Беременная звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт насладилась отпуском со своим мужем. Это последний отдых пары вдвоем перед появлением малыша.

Об этом актриса сказала в своем Instagram.

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Последний отпуск вдвоем

Райт показала солнечное видео из отпуска. Пара прилетела в роскошную частную гостиницу Hotel Joaquin Laguna Beach в Южной Калифорнии, где они поженились в 2022 году.

Актриса призналась, что ждет первенца от мужа Эндрю Лококо еще в апреле.

Пара, которая поженилась в марте 2022 года, заявила, что "не может дождаться встречи" со своим ребенком.

На видео с отдыха Бонни продемонстрировала кругленький животик, стоя перед зеркалом в ванной комнате в черном бикини и ярко-оранжевой шляпе.

"Наш последний тихий отдых, нет лучшего места, чтобы провести его, чем то, где мы остались с нашими друзьями и семьей на свадебные выходные", — прокомментировала звезда сообщение.

Бонни выглядела невероятно расслабленной, глядя на калифорнийское солнце у бассейна, отдыхая и наслаждаясь вкусными здоровыми завтраками.

Подписчик, поклонник "Гарри Поттера" пошутил: "Если это мальчик, то назовите его Гарри или Фред, Джордж, Рон, пожалуйста, а если это девочка, то Джинни или Молли".

Бонни поделилась видео, на котором она наливает голубое молоко в тарелку с фруктами, и спросила: "Означает ли это, что у нас будет мальчик?".

Однако Бонни быстро закрыла слухи, объяснив, что решила не узнавать пол своего ребенка.

Будущая мама также опубликовала видео, на котором она отправилась на прогулку на закате.

Напомним, певица СолоХа на последнем месяце беременности станцовала на Черноморских Играх.

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