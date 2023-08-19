Вагітна зірка "Гаррі Поттера" показала, як насолоджується відпусткою в особливому місці

Акторка Бонні Райт. Фото: instagram.com/thisisbwright/

Вагітна зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт насолодилася відпусткою зі своїм чоловіком. Це останній відпочинок пари у двох перед появою малюка.

Про це акторка сказала у своєму Instagram.

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Райт показала сонячне відео з відпустки. Пара вилетіла до розкішного приватного готелю Hotel Joaquin Laguna Beach у Південній Каліфорнії, де вони одружилися у 2022 році.

Актриса зізналася, що чекає первістка від чоловіка Ендрю Лококо ще в квітні.

Пара, яка одружилася в березні 2022 року, заявила, що "не може дочекатися зустрічі" зі своєю дитиною.

На відео з відпочинку Бонні продемонструвала кругленький животик, стоячи перед дзеркалом у ванній кімнаті в чорному бікіні та яскраво-помаранчевому капелюсі.

"Наш останній тихий відпочинок, немає кращого місця, щоб провести його, ніж те, де ми залишилися з нашими друзями та сім’єю на весільні вихідні", — прокоментувала зірка допис.

Бонні виглядала неймовірно розслабленою, ніжачись на каліфорнійському сонці біля басейну, відпочиваючи та насолоджуючись смачними здоровими сніданками.

Підписник, шанувальник "Гаррі Поттера" пожартував: "Якщо це хлопчик, то називайте його Гаррі або Фред, Джордж, Рон, будь ласка, а якщо це дівчинка, то Джінні або Моллі".

Бонні поділилася відео, на якому вона наливає блакитне молоко в тарілку з фруктами, і запитала: "Чи означає це, що у нас буде хлопчик?".

Однак Бонні швидко закрила чутки, пояснивши, що вирішила не дізнаватися стать своєї дитини.

Майбутня мама також опублікувала відео, на якому вона вирушила на прогулянку на заході сонця.

Нагадаємо, співачка СолоХа на останньому місяці вагітності станцювала на Чорноморських Іграх.

Раніше Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів.