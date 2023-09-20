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Беременность с аномалией: у блоггерши Саши Бо обнаружили редкий диагноз

20 сентября 2023 11:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Беременность с аномалией: у блоггерши Саши Бо обнаружили редкий диагноз
Беременная Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Блоггерша-миллионница Саша Бо находится на 8-м месяце беременности. Они со вторым мужем стоматологом Платоном Тарнавским ждут дочь. Для Саши это будет уже третий ребенок. Однако девушка поделилась, что ее беременность протекает с аномалией.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

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Особенность у <1% всех беременностей

Блогерша Саша Бо недавно поделилась, что в начале полномасштабной войны у нее произошел выкидыш. Об этом она рассказала на YouTube-подкасте Алины Шаманской "Розлючена" . Поэтому девушка очень переживает о ходе своей нынешней беременности. Тем более, что при первом же обследовании ей сообщили об отклонении от нормы.

 

"Мне сообщили, что в пуповине только одна артерия (в норме 2 артерии и 1 вена). Диагноз: ЕАП. Такая особенность встречается у <1% всех беременностей. После каждого скрининга мне говорили, что причин для волнения нет, ребенок развивается нормально. Вы знаете, что все лето я просидела дома. Я постоянно переживала о тонусе. Я волновалась за каждое дискомфортное ощущение" , — рассказала известная мамочка в публикации в Instagram .

 

Позже УЗИ начало отличаться от программы: ребенок как будто был меньше чем должен был быть на таких сроках. И хотя врачи уверяли Сашу, что причин для волнений нет, она все равно решила узнать больше.

"Я пришла домой и нагуглилась до того, что пошла делать НИПТ (ред: Неинвазивное пренатальное тестирование) почти на 30-й неделе. Представьте мои переживания, когда я увидела строки о хромосомных болезнях, врожденных пороках развития сердца и сосудов, мочевыделительной системы, органов брюшной и грудной полости... Я верила своим врачам, но убедиться была должна!" — поделилась блоггерша.

 

Обследование показало, что малыш полностью здоров: нет никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла, носителем которого является мать. Поэтому Саше Бо только отрегулировали питание.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у Саши Бо был выкидыш. А певица Рианна с любимым впервые показали новорожденного сына.

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