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Вайкуле объяснила, почему Песков целовал руки Пугачевой

13 мая 2023 13:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вайкуле объяснила, почему Песков целовал руки Пугачевой
Співачки Алла Пугачова та Лайма Вайкуле. Фото: www.instagram.com/show_rus
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Латвийская певица Лайма Вайкуле назвала причину по которой, по ее мнению, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на похоронах модельера Валентина Юдашкина целовал руки Алле Пугачовой.

Об этом Вайкуле рассказала ютуб-каналу И Грянул Грэм.

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Почему ему не подходить?

Во время похорон Валентина Юдашкина, замглава администрации президента России, Дмитрий Песков, подошел к Алле Борисовне и начал целовать ей руки. В том время, как российская власть через пропагандистские ресурсы транслирует критику Пугачевой, которая не поддерживающей российский политический режим.

По словам Вайкуле, на месте Пескова так должен был поступить каждый.

"Конечно, он подходил. А что произошло? Почему ему не подходить? Кто бы что ни писал, как бы они ни хотели ее очернить, никуда от истории ты не денешься. Это они перепишут историю потом. Но пока мы все свидетели того, что Алла — это народная артистка, ее знали не только в постсоветском пространстве, и за рубежом. Почему Пескову не подойти к такой звезде? Это честь. Вообще это нормально, что мужчина подошел к женщине, еще и в такой серьезный тяжелый день и выразил свое уважение. Каждый должен был так к ней подходить", — прокомментировала Вайкуле в интервью.

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На вопрос журналиста, боятся ли Аллу Пугачеву в Кремле, Вайкуле ответила, что точно уважают, и они выросли на ее песнях.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их двумя детьми уехала из России. Галкин активно и открыто поддерживает Украину. Также на своих концертах Галкин высмеивает российских пропагандистов.

В начале мая Алла Борисовна впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы провести в последний путь модельера и своего близкого друга Валентина Юдашкина. Там к ней неожиданно подошел пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, который начал целовать ей руки.

Напомним, что после этого у артистки исчезли дорогие часы. А по словам Пугачевой, в тот день к ней мало кто подходил. Сразу после похорон Юдашкина артистка уехала из России.

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