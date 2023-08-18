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Вайкуле прокомментировала слухи о вражде с Ротару

18 августа 2023 08:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вайкуле прокомментировала слухи о вражде с Ротару
Певица Лайма Вайкуле. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне экс-директор певицы Софии Ротару сообщил, что она не общается с латвийской исполнительницей Лаймой Вайкуле, потому что у нее будто бы "длинный язык". В сети было много обсуждений на этот счет. Вайкуле все-таки прокомментировала заявление экс-работника Национальной легенды Украины.

Об этом Лайма сообщила в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

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Подробности

По словам 69-летней певицы, с начала полномасштабной войны она ни разу не общалась с Ротару. Но причина не в их вражде, о которой почему-то многие говорят. Отметим, что Лайма не пригласила Софию Михайловну на свой музыкальный фестиваль, который недавно прошел в Юрмале.

"Писали всякую глупость о нас с Софьей, какие у нас отношения. Нет повода этим разговорам… Я знаю, что она в безопасности. И этого мне достаточно. Если она захочет, всегда сможет позвонить. А я не люблю навязываться. Наступит время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет, конечно", — заявила Вайкуле.

Отметим, что в начале месяца София Ротару отметила 76-летие. Как именно и где, неизвестно. Артистка почти не ведет социальные сети и уже долгое время не давала интервью.

Ранее мы рассказывали, как Барских, Полякова и ALEKSEEV выступили на фестивале Вайкуле в поддержку Украины. Также мы рассказывали, что София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел 1 мая.

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