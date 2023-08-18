Вайкуле прокоментувала чутки про ворожнечу з Ротару

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: Google

Напередодні ексдиректор співачки Софії Ротару повідомив, що вона не спілкується з латвійською виконавицею, Лаймою Вайкуле, бо та ніби має "довгий язик". В мережі було багато обговорень з цього приводу. Вайкуле все ж таки прокоментувала заяву ексробітника Національної легенди України.

Про це Лайма повідомила в інтерв’ю на YouTube-каналі "И Грянул Грэм".

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Подробиці

За словами 69-річної співачки, від початку повномасштабної війни вона жодного разу не спілкувалася з Ротару. Але причина не в їхній ворожнечі, про яку чомусь багато хто говорить. Зазначимо, що Лайма не запросила Софію Михайлівну на свій музичний фестиваль, який нещодавно відбувся в Юрмалі.

"Писали всяку дурість про нас із Софою, які в нас стосунки. Не має приводу цим розмовам… Я знаю, що вона в безпеці. І цього мені достатньо. Якщо вона захоче, завжди зможе подзвонити. А я не люблю нав'язуватися. Настане час, сподіваюсь, і Софа приїде до нас, якщо захоче, авжеж", — заявила Вайкуле.

Зазначимо, що на початку місяця Софія Ротару відсвяткувала 76-річчя. Як саме та де — невідомо. Артистка майже не веде соціальні мережі і вже тривалий час не давала інтерв’ю.

Раніше ми розповідали, як Барських, Полякова та ALEKSEEV виступили на фестивалі Вайкуле на підтримку України. Також ми розповідали, що Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл 1 травня.