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Вайкуле опровергла вражду с Ротару и прокомментировала ориентацию Галкина

2 июня 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вайкуле опровергла вражду с Ротару и прокомментировала ориентацию Галкина
Певица Лайма Вайкуле. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, бывший директор певицы Софии Ротару, россиянин Сергей Лавров (нет, не тот, который возглавляет министерство иностранных дел страны болот), рассказал немало фактов о Национальной легенде Украины. Так, например, он утверждал, что София Михайловна Ротару перестала общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле.

69-летняя жительница Юрмалы отреагировала на заявление Лаврова, пишут росСМИ.

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О Ротару

По словам экс-директора Ротару, 75-летняя Ротару не общается с латвийской исполнительницей, потому что у нее "длинный язык". Софья Михайловна не любит, когда о ней говорят за спиной, поэтому и не рассказывает ничего Вайкуле, чтобы та не стала как сорока разносить информацию звездным коллегам, в том числе и путинистам.

Сама ж Вайкуле не считает, что между ней и Ротару есть вражда.

"Софа очень хорошая. Я ее очень люблю. Она окружена семьей, она в ней живет. Ей, как мне показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. У нас достаточно близкие отношения. Я многое знаю о ней и она обо мне", — заявила Лайма.

Певица София Ротару. Фото: росСМИ

О Галкине

Недавно пропутинская актриса Татьяна Васильева заявила, что брак подруги Вайкуле, российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина фиктивный, потому что тот является представителем ЛГБТ-сообщества. И по этому поводу не промолчала Лайма.

"Ты же свечку не держала! Татьяна не имела права говорить плохих слов о Максиме. Что ты знаешь? Некрасиво обсуждать людей. А об Алле, если говорить. Вот, Татьяна, стань такой же популярной как Алла, тогда посмотрим, у кого мозги работают, у кого нет, у кого таланта больше, у кого меньше", — подытожила Вайкуле.

Напомним, ранее мы писали, что экс-директор Софии Ротару рассекретил местонахождение певицы.

Также мы рассказывали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве.

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