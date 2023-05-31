Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Виїхала з України": ексдиректор Ротару розсекретив місцеперебування співачки arrow

"Виїхала з України": ексдиректор Ротару розсекретив місцеперебування співачки

31 травня 2023 08:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Виїхала з України": ексдиректор Ротару розсекретив місцеперебування співачки
Співачка Софія Ротару. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни 75-річна Національна легенда України, співачка Софія Ротару жодного разу не з'явилась на публіці. Дуже рідко вона робить публікації в соцмережах. Тому на інформації щодо її місцеперебування часто спекулюють. Втім, за словами колишнього директора Софії Ротару, вона зараз за кордоном. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Де Софія Ротару

Донедавна було відомо, що артистка повернулася з Італії, де в неї вілла, до села Маршинці Чернівецької області, в якому вона народилась та виросла. Потім ширились чутки, що Софія Михайлівна повернулась до свого маєтку під Києвом. 

Зараз же, за інформацією її колишнього директора, Сергія Лаврова (ні, це не той, що в окулярах та образі мавпи), співачка знаходиться не в Україні, а в Європі. 

"У Німеччині. Вона туди виїжджає щорічно, робить процедури для профілактики, перебуває у чудовій формі. У неї все гаразд. Нещодавно тільки розмовляли", — заявив росіянин. 

Лавров зазначив, що і зараз Ротару надходять пропозиції щодо виступів. Заможні люди готові викладати величезні гроші. Нещодавно зірці пропонували сім мільйонів рублів (понад 86 тисяч доларів). 

"У мене було кілька замовлень на неї. Вона відмовилася, не почала виступати. Але її можна зрозуміти", — підсумував Лавров.

Співачка Софія Ротару. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл країни. Також ми розповідали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB