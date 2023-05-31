"Виїхала з України": ексдиректор Ротару розсекретив місцеперебування співачки

Співачка Софія Ротару. Фото: росЗМІ

Від початку повномасштабної війни 75-річна Національна легенда України, співачка Софія Ротару жодного разу не з'явилась на публіці. Дуже рідко вона робить публікації в соцмережах. Тому на інформації щодо її місцеперебування часто спекулюють. Втім, за словами колишнього директора Софії Ротару, вона зараз за кордоном.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Донедавна було відомо, що артистка повернулася з Італії, де в неї вілла, до села Маршинці Чернівецької області, в якому вона народилась та виросла. Потім ширились чутки, що Софія Михайлівна повернулась до свого маєтку під Києвом.

Зараз же, за інформацією її колишнього директора, Сергія Лаврова (ні, це не той, що в окулярах та образі мавпи), співачка знаходиться не в Україні, а в Європі.

"У Німеччині. Вона туди виїжджає щорічно, робить процедури для профілактики, перебуває у чудовій формі. У неї все гаразд. Нещодавно тільки розмовляли", — заявив росіянин.

Лавров зазначив, що і зараз Ротару надходять пропозиції щодо виступів. Заможні люди готові викладати величезні гроші. Нещодавно зірці пропонували сім мільйонів рублів (понад 86 тисяч доларів).

"У мене було кілька замовлень на неї. Вона відмовилася, не почала виступати. Але її можна зрозуміти", — підсумував Лавров.

Співачка Софія Ротару. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл країни. Також ми розповідали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві.