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Вакарчук підтримав військових концертом у Донецькій області

4 липня 2023 19:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вакарчук підтримав військових концертом у Донецькій області
Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав у Донецьку область. Музикант заспівав для військових та показав руйнування, які зазнало одне із сіл через російську агресію.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

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201 концерт у зоні бойових дій

Святослав Вакарчук провів 201-й концерт у зоні бойових дій для військових 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу. Перед початком свого виступу співак сказав, що ми маємо робити для підтримки ЗСУ все можливе та неможливе. Кожен з нас, хто що може.

За словами військових, вони домовилися про великий концерт артиста для всієї бригади в Одесі після перемоги.

 

 

"Від себе додам, що такі виступи надають сил та енергії просто вище неба. Ми точно зробимо великий концерт "Океана Ельзи" в Одесі для усієї бригади після нашої Перемоги", — коментує виступ артист.

Святослав Вакарчук також поділився відео з Донецької області. На ньому село Долина. У населеному пункті зруйновані всі будинки через постійні російські обстріли.

"Сьогодні в Донецькій області. І вже хтозна якого разу, а болить, як вперше. Бо це ж не про зруйновані будинки. Це — зруйновані долі українських родин, які плекали свої хати, садиби, свою родинну історію... Пам'ятайте щохвилини про це. Допомогайте нашим Силам Оборони, ЗСУ. Ворог ще тут, на нашій землі. Не витрачайте час і сили на дріб'язок, аби не втратити найважливіше. Разом до Перемоги! Лише так", — підписав кадри Вакарчук.

 

Нагадаємо, музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга після скандалу зі Світланою Лободою у Харкові розповів, чому українці не готові сприймати артистів, які співпрацювали з Росією та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступив з аншлаговими концертами у столиці. Музиканти зіграли свої відомі хіти та зібрали чималу суму для української армії.

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