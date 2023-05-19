Вакарчук презентовал песню, которую написал, когда скучал по своей семье

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Своих поклонников новой композицией порадовали группа "Океан Ельзи" и певица KOLA.

Видео на трек "Коли ми двоє" доступно для просмотра на YouTube-канале рокеров.

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О звездном дуэте

По словам артистов, новая песня — это посвящение всем, кто любит и ждет. Ее текст близок и знаком многим украинским парам, которые по очевидным причинам не могут быть все время рядом, и больше всего из-за войны в Украине.

"Песню написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что, то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими является сверхтяжелой. А мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком — настоящее счастье", — прокомментировал премьеру Вакарчук.

Идея совершить дуэт и спеть вместе именно с KOLA возникла уже позже, когда Святослав ехал в свою очередную поездку в восточные области Украины. Фронтмен "Океан Ельзи" услышал в авто одну из композиций Насти (настоящее имя певицы).

"За окном в это время был небольшой прифронтовый город, автомобили с военными, спешащие по своим делам гражданские и среди всей этой обеспокоенной жизни на обочине стояла, обнявшись, пара: он в форме, она — с небольшим чемоданом. Я не знаю, говорили они о чем-то, или просто молчали, только что приехала девушка, или уже собиралась возвращаться, но в тот момент понял, что "Коли ми двоє", это диалог двух. И спасибо Насте, что тонко почувствовала то же и песня приобрела именно такое звучание", — признался Святослав.

В то же время KOLA отметила, что она была невероятно рада, что спела песню с кумиром ее жизни.

"Уверена, слушатели полюбят эту песню так же сильно, как и я", — подытожила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Святослав Вакарчук и лидер группы Massive Attack представили благотворительный ремикс на одну из песен "Океана Ельзи". Также мы рассказывали, какие песни исполняет в своем мировом туре Макс Барских.