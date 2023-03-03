Вакарчук и лидер группы Massive Attack презентовали благотворительный ремикс на одну из песен "Океана Эльзы"
Недавно в Украину приезжал фронтмен британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Также он является художником и выступает под псевдонимом 3D. Существует теория, что Роберт является тем самым Бэнкси. Они оба из Бристоля. И пока подтверждения этому нет, артист порадовал новым релизом совместно с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Артисты представили ремикс на сингл "Обійми" и видео на него.
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Святослав Вакарчук рассказал, что познакомился с Робертом летом 2018, после концерта Massive Attack в Киеве.
"Все, кто был тогда, точно запомнили фразу по-украински, которая бежала на экране позади музыкантов и стала, как оказалось, пророческой — "Мы во всем этом вместе". Именно Роберт стал одним из первых, кто позвонил мне после полномасштабного вторжения. Тогда же у него родилась идея этого трека. Благодарю тебя, друг, за поддержку Украины. Это ценно", — поделился Вакарчук.
Фронтмен группы Massive Attack выпустил трек, чтобы поддержать Украину. Все средства от дистрибьюции будут переданы для восстановления разрушенных домов в Киевской области в сотрудничестве с фондами Legacy of War Foundation и UNITED24
Напомним, ранее мы писали, что Святослав Вакарчук отчитался, сколько именно было собрано на его благотворительном концерте в Лондоне. Также мы рассказывали, что французский режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости.