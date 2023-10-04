Вакарчук спел для военных на линии фронта
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил украинских бойцов на передовой. Артист поехал на Харьковское направление.
Об этом Святослав Вакарчук рассказал в своем Instagram .
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Музыкант показал фото из деоккупированного города Изюм, который российские захватчики почти уничтожили.
"Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на востоке. Буду понемногу рассказывать", — сказал музыкант.
Вакарчук также поддержал бойцов ВСУ. Певец встретился с военными волынской 14 ОМБ имени князя Романа Великого и спел для них.
"Линия фронта у нас очень большая, и не все события попадают в новости. Но каждый участок фронта очень важен. На Харьковщине был. Встретились с бойцами волынской 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые защищают наши позиции здесь. Спасибо вам, парни и девушки", — сказал певец.
Напомним, Козловский показал свое спальное место на фронте.
Ранее Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с передовой.