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Вакарчук спел для военных на линии фронта

4 октября 2023 11:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вакарчук спел для военных на линии фронта
Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил украинских бойцов на передовой. Артист поехал на Харьковское направление.

Об этом Святослав Вакарчук рассказал в своем Instagram .

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Музыкант показал фото из деоккупированного города Изюм, который российские захватчики почти уничтожили.

 

Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

 

Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

 

Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

 

Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Вакарчук побывал на линии фронта. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на востоке. Буду понемногу рассказывать", — сказал музыкант.

Вакарчук также поддержал бойцов ВСУ. Певец встретился с военными волынской 14 ОМБ имени князя Романа Великого и спел для них.

 

"Линия фронта у нас очень большая, и не все события попадают в новости. Но каждый участок фронта очень важен. На Харьковщине был. Встретились с бойцами волынской 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые защищают наши позиции здесь. Спасибо вам, парни и девушки", — сказал певец.

Напомним, Козловский показал свое спальное место на фронте.

Ранее Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с передовой.

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