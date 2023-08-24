Віталій Козловський емоційно звернувся до українців з передової

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський емоційно привітав Україну з Днем Незалежності. Артист звернувся з промовою до українців.

Своє звернення Козловський опублікував в Instagram.

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Давайте не сваритися

Співак Віталій Козловський кілька днів провів у Києві, але вже повернуся на фронт. Артист з нагоди свята Дня Незалежності України записав звернення до своїх співгромадян. На відео зірка позує у військовій формі та закликає українців разом йти до перемоги.

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Кожен сантиметр рідної землі, який вдалося відстояти, просякнутий кров’ю…Це найвища ціна, яку ми платимо за право вільно жити у себе вдома і будувати своє майбутнє. Давайте не забувати про це. Давайте говорити українською зі своїми дітьми. Дякувати і допомагати військовим. Давайте не сваритися, а об’єднуватися.Бо одну гілку переломити легко. А цілий оберемок неможливо. Ми українці! І це гордість! Ми боремося задля Перемоги і ми її здобудемо. Чим будемо об’єднаніші, тим швидше. Слава Україні! З Днем Незалежності", — сказав музикант.

Віталій Козловський служить у штурмовій бригаді "Рубіж". Захисник розповів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Козловський показав життя на передовій.