"Ваше тело - ваше дело": реперка alyona alyona в бикини высказалась в защиту женской красоты

Реперша alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

После скандального выпуска проекта ведущего Владимира Остапчука, украинки запустили настоящий флешмоб о женской красоте. Эстафету приняла реперка alyona alyona.

Звезда выложила фото в купальнике в социальной сети.

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Только тебе решать, что делать со своей внешностью

Знаменитость убеждена, что никто не имеет права указывать, что делать женщинам с внешностью и телом. А все, кто думает иначе, ограничены.

"Я, НАВЕРНОЕ, НА 9/10. А вообще, ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими. Я знаю, что сейчас в комментариях налетит миллион коршунов, которые просто порвут меня за то, какая я есть, но когда ты любишь себя и принимаешь себя — только тебе решать или худеть, или толстеть, или брить ноги, или не брить, или губы увеличивать, или делать липосакцию, или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело", — сказала alyona alyona.

Реперша alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.