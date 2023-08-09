Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Ваше тело — ваше дело": реперша alyona alyona в бикини высказалась в защиту женской красоты arrow

"Ваше тело — ваше дело": реперша alyona alyona в бикини высказалась в защиту женской красоты

9 августа 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Ваше тело - ваше дело": реперка alyona alyona в бикини высказалась в защиту женской красоты
Реперша alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После скандального выпуска проекта ведущего Владимира Остапчука, украинки запустили настоящий флешмоб о женской красоте. Эстафету приняла реперка alyona alyona.

Звезда выложила фото в купальнике в социальной сети.

Читайте также:

Только тебе решать, что делать со своей внешностью

Знаменитость убеждена, что никто не имеет права указывать, что делать женщинам с внешностью и телом. А все, кто думает иначе, ограничены.

"Я, НАВЕРНОЕ, НА 9/10. А вообще, ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими. Я знаю, что сейчас в комментариях налетит миллион коршунов, которые просто порвут меня за то, какая я есть, но когда ты любишь себя и принимаешь себя — только тебе решать или худеть, или толстеть, или брить ноги, или не брить, или губы увеличивать, или делать липосакцию, или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело", — сказала alyona alyona.

 

Реперша alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз