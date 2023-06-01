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Весила 38 килограммов: дочь Брюса Уиллиса рассказала о борьбе с анорексией

1 июня 2023 17:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о борьбе с анорексией
Таллула Уиллис. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическим расстройством.

Об этом она рассказала в эссе для издания Vogue.

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Таллула делится, что когда у нее диагностировали болезнь, ее бросил парень. Также в это время мир узнал, что у отца девушки, актера Брюса Уиллиса, тоже проблемы со здоровьем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Таллула рассказала, что весила критически мало.

"Последние четыре года я страдаю анорексией. Весной 2022 года я весила всего 38 килограммов. Постоянно мерзла. Вызывала скорую, не могла пройтись по своему району, потому что боялась, что не найду места, где можно присесть и перевести дыхание", – говорит Таллула.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка рассказала, что ее проблемы с питанием начались после того, как она в возрасте 11 лет пришла со своей мамой Деми Мур и ее тогдашним мужем актером Эштоном Кэтчером на светское мероприятие, где раскритиковали ее лицо.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула рассказала, как была жертвой хейта из-за своего веса.

"Я наказывала себя, что не похожа на маму, после того, как мне сказали, что я выгляжу, как брат-близнец своего папы", — написала в Instagram девушка и добавила, что страдания из-за внешности это не просто комплексы, а сильная психологическая боль.

Напомним, жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения деменции.

Ранее актеры Брюс Уиллис и Дэми Мур впервые стали дедушкой и бабушкой. У экс-супругов родилась внучка.

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