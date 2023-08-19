Весил 130 килограммов: как выглядел молодой человек Бритни Спирс до их встречи

Певица Бритни Спирс и муж Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

На этой неделе Сэм Асгари попал в заголовки газет после того, как стало известно о его разводе с Бритни Спирс из-за ее неверности. Брак просуществовал всего 14 месяцев, но его жизнь до встречи со звездой кардинально отличалась.

Об этом пишет Daily Mail.

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Иранский иммигрант переехал в США 12-летним вместе с отцом в 2006 году, оставив мать и троих сестер.

Он начинал как многообещающий футболист в колледже, но после исключения из команды был вынужден кардинально изменить направление. Сэм начал изучение уголовного права, но был вынужден устроиться на три работы, и в конце концов начал есть вредную пищу, чтобы сэкономить средства. Впоследствии он стал весить 130 килограммов и страдать депрессией.

Сэм Асгари до встречи с Бритни Спирс. Фото: instagram.com/samasghari/

В 19 лет, чтобы оплачивать свое образование, а также оплачивать счета, он работал на трех работах: клерком в Best Buy, торговым представителем Gold's Gym и вышибалой в ночном клубе.

Сэм рассказал, что в результате он спал всего четыре-пять часов в ночь и начал "есть под стрессом" нездоровую пищу, чтобы пережить долгие дни.

"Я ел Doritos на завтрак, фастфуд, сахар, конфеты, без белка, много углеводов и пил сладкие газированные напитки. Мое питание было очень ужасным. Стресс и страх вызвали у меня депрессию", — сказал Men's Health Сэм Асгари.

Сэм стал невероятно суровым к своим тренировкам и диете, даже ограничил свой бюджет на еду, чтобы убедиться, что он не мог тратиться на не здоровые продукты.

Сэм Асгари до встречи с Бритни Спирс. Фото: instagram.com/samasghari/

"Я позволил себе еженедельно тратить на покупки 50 долларов в продуктовом магазине, и из-за этого низкого бюджета я не мог покупать другие вещи, которые бы нарушили мою диету. Я ел не для удовольствия. Сейчас еду потребляю ради питания и выживания", — поделился муж Бритни Спирс.

Его план питания состоял из 25 процентов белка, 15 процентов овощей и 25 процентов сложных углеводов, содержащихся в таких продуктах как горох, фасоль и цельные зерна. Он потреблял около 1500 калорий в день, сжигая до 4000 калорий в тренажерном зале — и за шесть месяцев получил ошеломляющий результат.

Фитнес-гуру также похвастался, что у него всего три процента жира в теле, а средний показатель для американца составляет 28 процентов.

Сэм за шесть месяцев сбросил более 40 килограммов благодаря изнурительным тренировкам и жесткой диете.

Сэм Асгари после встречи с Бритни Спирс. Фото: instagram.com/samasghari/

Ни для кого не секрет, что нездоровая пища может нанести вред здоровью полости рта. И, похоже, то же произошло и с Сэмом. В ноябре 2016 года, в том же месяце, когда был выпущен клип Slumber Party, он появился в Instagram стоматолога доктора Кама Камангара из Лос-Анджелеса.

Сэм Асгари поразил изменениями во внешности. Фото: instagram.com/samasghari/

Медик поделился шокирующими кадрами до и после работы, которую он проделал с зубами звезды.

Улыбка Сэма демонстрировала серьезные признаки гниения, поэтому он прошел "полную реставрацию рта".

Стоматолог, который в течение следующих месяцев регулярно делал публикации о Сэме, рассказал, что звезда имели имплантаты, которые могут стоить до 5800 долларов за зуб, и циркониевые коронки — до 2500 долларов.

Новый имидж открыл дверь для новых возможностей. Сестра вдохновила Сема попробовать свои силы в модельном бизнесе, переросшем в актерскую работу, что позволило ему сняться в серии музыкальных видео, включая работу группы Fifth Harmony.

В 2016 году он получил роль в клипе Бритни Slumber Party, где и начался их роман.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы рассказывали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, подавший на развод.