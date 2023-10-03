"Трудно в разлуке": Камалия показала фото с дочерьми, которые уехали за границу

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия умилилаа счастливой фотографией со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Звезда не скрывает, что очень скучает по девочкам, которые учатся за границей.

Об этом Камалия сказала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Счастливые мгновения с родными

На фото, которым Камалия поделилась, она позирует вместе с девочками, сидя на траве. Мама с дочерьми выглядят беззаботными и счастливыми.

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Как же я скучаю по моим девочкам! Как же тяжело в разлуке", — прокомментировала фотографию Камалия.

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

"Мечтаем, чтобы наши дочери выросли настоящими патриотками Украины! Дорогие наши девочки, пожалуйста, найдите каждая свою цель и никогда не изменяйте ей", — пожелала артистка дочерям этом году в их день рождения.

В начале лета Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, воспитываемых в браке с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Напомним, Камалия поздравила дочерей-принцесс с юбилеем.