Тяжелобольной блогер Буше рассказал, как начались его проблемы со здоровьем

Блогер, телеведущий Богдан Шелудяк (Буше). Скриншот: Instagram/lesia_siriy

Накануне, популярный блогер-миллионник, новый ведущий популярной телепрограммы "Хто зверху", актер Богдан Шелудяк, более известный в соцсетях как Буше, шокировал новостью, что у него диагностировали редкую серьезную болезнь. Только сейчас 31-летняя звезда подробно рассказал хронологию событий и симптомы.

Соответствующие сообщения появились в сториз Instagram Шелудяка.

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Как заболел Богдан Буше

Первый симптом синдрома Гиена-Барре коллега Леси Никитюк по-популярному телешоу почувствовал, когда почти весь день смотрел фильмы. Утром Богдану стало хуже — в его глазах двоилось. Ему подсказали, что возможно у блогера проблемы с давлением.

Телеведущий отметил — до этого на подобное он не жаловался. Выпил таблетку, но с каждым шагом было только хуже.

Давление Богдана Буше в начале болезни. Скриншот: Instagram/bushe8

Перед сном Буше выпил еще одну таблетку и надеялся, что к утру станет лучше. Но ожидания не оправдались.

"Открываю глаза и понимаю, что что-то не так. Впечатление словно сильно залежал руку. Понимаю, что все равно не чувствую две руки, но двигать ими могу. Встаю, ноги ватные. В туалете понимаю, ватные не только ноги", — признался Буше.

Богдан Буше общается с друзьями. Скриншот: Instagram/bushe8

На следующее утро он попросил сестру отвезти его в клинику. Богдан сдал анализы, но возвращаясь домой почувствовал, что умирает. Родственница спросила, что он собирается делать. Буше сообщил — лежать дома и ждать результатов от врачей. На что сестра отреагировала отказом и предложила вызвать скорую. Что они в итоге и сделали.

Буше подытожил, что нужно ценить своих близких. Также популярный блоггер сообщил, что развитие болезни удалось остановить. Богдан откровенно рассказал о симптомах, которые чувствует.

Скриншоты: Instagram/bushe8

При синдроме Гиена-Барре иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев болезнь излечима, но у 30% взрослых слабость сохраняется примерно три года. В некоторых случаях может привести к полному параличу.

Напомним, ранее мы писали, что друг голливудского актера Брюса Уиллиса рассказал о его состоянии. Также мы рассказывали, что тяжелобольной музыкант Оззи Осборн ссорится с женой из-за Великобритании.