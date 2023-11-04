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Тяжелобольной блогер Буше рассказал, на что похоже его физиологическое состояние

4 ноября 2023 10:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тяжелобольной блогер Буше рассказал, на что похоже его физиологическое состояние
Блогер, телеведущий Богдан Шелудяк (Буше). Скриншот: Instagram/bushe8
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У популярного блогера-миллионника, нового ведущего популярной телепрограммы "Хто зверху", актера Богдана Шелудяка, более известного в соцсетях как Буше, диагностировали редкую серьезную болезнь. 31-летняя звезда рассказал, с чем можно сравнить его текущее состояние.

Соответствующие публикации появились в сториз Instagram Шелудяка.

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Блогеру установили неутешительный диагноз — синдром Гиена-Барре. Иммунная система Богдана атакует отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев болезнь излечима, но у 30% взрослых слабость сохраняется примерно три года. В некоторых случаях может привести к полному параличу.

Буше признался, с чем можно сравнить его текущее состояние: как физическое, так и отчасти психологическое.

"Вспомните, когда вы очень сильно напивались, очень сильно. Вспомнили? Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю, но просто тело не может быстро реагировать на команды мозга. Вот такая ху*ня, малыши",  заявил Шелудяк.

Богдан Буше
Скриншоты: Instagram/bushe8

Также Богдан рассказал, что он неделю не заходил в социальную сеть TikTok. Под видео блогера до сих пор пишут немало комментариев по поводу скандала "10 из 10", в который он попал вместе с Владимиром Остапчуком и рэпером Алексеем Завгородним (POSITIFF). Тогда они отметили, что небритые женщины неидеальны. Буше был единственным, кто так и не прокомментировал эту ситуацию.

Богдан Буше
Скриншоты: Instagram/bushe8

Напомним, ранее мы писали, что тяжелобольной музыкант Оззи Осборн ссорится с женой из-за Великобритании. Также мы рассказывали, что друг голливудского актера Брюса Уиллиса рассказал о его состоянии.

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