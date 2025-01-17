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Тяжелобольного Брюса Уиллиса увидели в компании полицейских

17 января 2025 06:31
Евгений Берестюк - Редактор
Брюс Уиллис встретился с полицией Лос-Анджелеса — видео
Голливудский актер Брюс Уиллис. Фото: Instagram/emmahemingwillis
Евгений Берестюк - Редактор

Голливудский актер Брюс Уиллис нечасто появляется на публике. У 69-летней звезды диагностирована лобно-височная деменция. На фоне пожаров в Калифорнии Уиллис встретился с представителями местной полиции.

Соответствующее видео появилось в Instagram его жены.

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Брюс Уиллис встретился с полицией

Актер, которому в марте исполнится 70 лет, поблагодарил полицейских, которые участвовали в борьбе с лесными пожарами, продолжающимися в Калифорнии. На видео, опубликованном его женой Эммой Хэминг, можно было увидеть, как Уиллис пожимает руки и общается с представителями полиции.

"Брюс никогда не упустит шанса выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и сказать: "Спасибо за вашу службу". Вчера было не иначе", — отметила жена актера.

В видео, созданном под песню Going to California группы Led Zeppelin, Брюс Уиллис был одет в светлую вельветовую куртку и темные брюки, которые он соединил с бейсболкой New York Yankees.

Таллула Уиллис, его младшая дочь от брака с первой женой Деми Мур, прокомментировала под видео: "Это мое сердце так переполняется". Отметим, что семья актера объявила о неутешительном диагнозе в марте 2022 года. С того времени звезда фильма "Крепкий орешек" не посещал светские мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Камерон Диаз впервые за пять лет появилась на красной дорожке. Также мы рассказывали, что новый сезон "Игры в кальмара" бьет рекорды по просмотрам.

полиция Брюс Уиллис Голливуд зарубежные звезды Калифорния

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