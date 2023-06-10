Туманы Макс Барских перепел на украинском

Макс Барских: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских порадовал поклонников новой версией своего легендарного хита. Артист перепел хит "Туманы" на украинском.

Об этом Макс Барских сообщил в своем Instagram.

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Песню "Туманы" артист выпустил в 2016 году. Она стала одной из главных в музыкальной истории артиста.

"Сегодня мне как никогда хочется, чтобы одна из самых главных песен в моем творчестве зазвучала на украинском! Сегодня вы впервые услышите премьеру вживую! Учите слова" , — призвал поклонников музыкант.

Ранее Макс Барских вспомнил, как в начале войны он не знал, зачем он выступает на сцене и рассказал о своих концертах в некоторых странах и городах.

Напомним, Макс Барских вспомнил, как в некоторых городах зрители на его концертах поднимают украинские флаги. По словам Макса Барских, это подлинное единство людей по всему миру.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев рассказал, что до начала полномасштабной войны песни Макса Барских активно крутилт на российских радиостанциях и телеканалах. За это украинский артист получал немалые деньги (роялти), с которых уплачивал определенный налог в бюджет РФ.

Продюсер Макса, Алан Бадоев рассказал, что артистам, занимающим места в ТОП-100, начисляют кругленькие суммы на банковские счета.