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"Стан жертви": Макс Барських про свої концерти під час війни

30 травня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барських розповів про свої виступи під час війни – артист згадав стан жертви
Український співак Макс Барських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець, композитор та автор пісень Макс Барських поділився своїми переживаннями. Популярний виконавець згадав, як на початку війни він не знав, навіщо він виступає на сцені, та розповів про свої концерти у деяких країнах та містах.

Відповідну публікацію Макс Барських розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Останні півтора року, кожен раз роблячи крок на сцену, я запитую себе, для чого я тут…У перші місяці війни не було відповіді, яка б влаштовувала мене. Але зараз я чітко усвідомлюю, про що мій кожний виступ. Саме такі виступи, як у Польщі та Казахстані підживлюють мене та надають впевненості. Ми, артисти України, маємо робити все, аби Україна лунала у всіх куточках світу, щоб історія нашого спротиву, наших людей надихала інші країни. Це не про стан жертви, а саме про впевненість у перемогу і гордість за те, хто ми є", — написав Макс Барських.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Український виконавець згадує, як у деяких містах глядачі на його концертах піднімають українські стяги. За словами Макса Барських, це справжня єдність людей по всьому світу.

Макс Барских
Український співак Макс Барських у Warner Music Poland. Фото: instagram.com/p/CsG5jDtoCKw/

"Це про мить, коли Алмати, Астана, Варшава, Вроцлав, Краків з повагою підіймають синьо–жовту символіку! Це про єдність людей. Мене дуже тішить, коли щирі казахи підспівують мої нові пісні українською, розуміючи серцем про що вони. Казахстане, я дякую за гостинність та тепло!" — додав український співак.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Макс Барських розповів про підтримку в Казахстані.

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