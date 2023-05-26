Макс Барських викликав мурахи по шкірі українців – люди не стримали емоцій

Український співак Макс Барських під час інтерв'ю. Фото: скріншот із YouTube

Відомий український виконавець Макс Барських показав свій виступ в Казахстані. Популярний артист показав концерт та розповів, як в Казахстані підтримують українців.

Відповідне відео Макс Барських розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Учора був неймовірний концерт, ви навіть не уявляєте, як гаряче зустрічає Казахстан 🇰🇿 Дуже приємно відчувати таку підтримку! Астано, ваше тепло вже згодом я заберу із собою в Україну А вже завтра побачимося з вами на сцені "Алмати Арена", до зустрічі! Вчера был невероятный концерт, вы даже не представляете, насколько душевно встречает Казахстан 🇰🇿 Очень приятно ощущать такую поддержку. Астана, ваше тепло я совсем скоро заберу в Украину А уже завтра встречаемся с вами на сцене "Алматы Арена", до встречи!", – написав Макс Барських.

Користувачі мережі та підписники українського виконавця не пройшли повз його нову публікацію. Люди почали писати свою думку про концерт співака Макса Барських, залишаючи її в коментарях під відео з його виступу в Казахстану.

"Завжди сльози на очах як чую цю пісню, нагадує перші дні війни, той жах, паніку та непорозуміння що робити...", "Не можу слухати цю пісню, завжди сльози на очах, а в памʼяті 24.02.2022 перші дні війни, як бомблять всю на країну одночасно, як люди бігають по домівках і не знають що робити, куди бігти, йти до школи чи на роботу. Це був ад!!! Як бомблять аеропорт неподалік від якого ми живемо! Дякуємо казахському народу за підтримку! Дякую, Макс, тобі! Скоро зустрінемось у Дніпрі!", "Просто мурашки по коже ! Очень сильная песня , чувствую всю боль и переживания в каждом слове ! Пусть закончится война! Казахстан 🇰🇿 с вами !", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот із Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот із Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот із Instagram

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