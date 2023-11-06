Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті

Вдова Элвиса Пресли рассказала, почему не вышла замуж после его смерти
После развода с Элвисом Пресли Присцилла Пресли никогда снова не вышла замуж. По словам женщины, ее волновали чувства своего знаменитого бывшего.
Об этом пишет Daily Mail.
Вдова Пресли рассказала, почему родила только одного ребенка Элвису Пресли
Присцилла не вышла замуж даже после смерти короля, когда ей было за тридцать. После разрыва Присцилла провела несколько лет с инструктором по каратэ Майком Стоуном, но они разошлись в 1975 году, за два года до смерти Элвиса.
"Я просто не думаю, что он мог бы с этим справиться", — сказала она о возлюбленом, умершем в 1977 году в возрасте 42 лет.
Начиная с 1978 года, Присцилла начала встречаться с моделью Майклом Эдвардсом. В 1988 году он опубликовал книгу "Присцилла, Элвис и я", похожую на название ее мемуаров 1985 года "Элвис и я". В книге он утверждал, что его привлекала дочь Присциллы Лиза Мари, она она была несовершеннолетней на протяжении всего их романа.
"Честно говоря, я никогда не хотела выходить замуж. У меня никогда не было желания. Никто никогда не сравнится с ним", — говорит Присцилла об Элвисе.
Присцилла была в отношениях со сценаристом и программистом Марко Антонио Гарсией 22 года, начиная с середины 1980-х. В 1987 году она родила второго ребенка, их сына Наварона Гарибальди. Окончательно пара разошлась в 2006 году.
Во время разговора Присцилла объяснила, почему у них с Элвисом только один ребенок.
"Элвис имел очень напряженный график, и он чувствовал определенную вину, что его не было рядом, когда Лиза была маленькой. Учитывая его расписание и гастроли, он просто чувствовал, что его недостаточно рядом, чтобы уделять много внимания еще одному ребенку", — говорит Присцилла.
Недавно Присцилла имела возможность поделиться историей своих отношений с Элвисом в фильме "Присцилла", сценаристом и режиссером которого является София Коппола.
Напомним, обнародована причина смерти единственной дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.
Ранее появились фото 14-летних внучек Элвиса Пресли с их выпускного.
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