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Вдова Элвиса Пресли рассказала, почему не вышла замуж после его смерти

6 ноября 2023 17:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті
Присцилла Пресли. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После развода с Элвисом Пресли Присцилла Пресли никогда снова не вышла замуж. По словам женщины, ее волновали чувства своего знаменитого бывшего.

Об этом пишет Daily Mail.

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Присцилла не вышла замуж даже после смерти короля, когда ей было за тридцать. После разрыва Присцилла провела несколько лет с инструктором по каратэ Майком Стоуном, но они разошлись в 1975 году, за два года до смерти Элвиса.

"Я просто не думаю, что он мог бы с этим справиться", — сказала она о возлюбленом, умершем в 1977 году в возрасте 42 лет.

 

Начиная с 1978 года, Присцилла начала встречаться с моделью Майклом Эдвардсом. В 1988 году он опубликовал книгу "Присцилла, Элвис и я", похожую на название ее мемуаров 1985 года "Элвис и я". В книге он утверждал, что его привлекала дочь Присциллы Лиза Мари, она она была несовершеннолетней на протяжении всего их романа.

"Честно говоря, я никогда не хотела выходить замуж. У меня никогда не было желания. Никто никогда не сравнится с ним", — говорит Присцилла об Элвисе.

Присцилла была в отношениях со сценаристом и программистом Марко Антонио Гарсией 22 года, начиная с середины 1980-х. В 1987 году она родила второго ребенка, их сына Наварона Гарибальди. Окончательно пара разошлась в 2006 году.

 

Во время разговора Присцилла объяснила, почему у них с Элвисом только один ребенок.

"Элвис имел очень напряженный график, и он чувствовал определенную вину, что его не было рядом, когда Лиза была маленькой. Учитывая его расписание и гастроли, он просто чувствовал, что его недостаточно рядом, чтобы уделять много внимания еще одному ребенку", — говорит Присцилла.

Недавно Присцилла имела возможность поделиться историей своих отношений с Элвисом в фильме "Присцилла", сценаристом и режиссером которого является София Коппола.

Напомним, обнародована причина смерти единственной дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.

Ранее появились фото 14-летних внучек Элвиса Пресли с их выпускного.

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