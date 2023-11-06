Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті

Прісцилла Преслі. Фото: Reuters

Після розлучення із Елвісом Преслі Прісцилла Преслі ніколи знову не вийшла заміж. За словами жінки, її хвилювали почуття свого знаменитого колишнього.

Про це пише Daily Mail.

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Прісцилла не вийшла заміж навіть після смерті короля, коли їй було за 30. Після розриву Прісцилла провела кілька років з інструктором карате Майком Стоуном, але вони розійшлися в 1975 році, за два роки до смерті Елвіса.

"Я просто не думаю, що він міг би з цим впоратися", — сказала вона про коханого, який помер в 1977 році у віці 42 років.

Починаючи з 1978 року, Прісцилла почала зустрічатися з моделлю Майклом Едвардсом. У 1988 році він опублікував книгу "Прісцілла, Елвіс і я", яка схожа на назву її мемуарів 1985 року "Елвіс і я". У книзі він стверджував, що його приваблювала дочка Прісцилли Ліза Марі, яка була неповнолітньою протягом усього їхнього роману.

"Чесно кажучи, я ніколи не хотіла виходити заміж. У мене ніколи не було бажання. Ніхто ніколи не зрівняється з ним", — говорить Прісцилла про Елвіса.

Прісцилла рабула разом зі сценаристом і програмістом Марко Антоніо Гарсія 22 роки, починаючи з середини 1980-х. У 1987 році вона народила другу дитину, їхнього сина Наварона Гарібальді. Остаточно пара розійшлася в 2006 році.

Під час свого розмови Прісцилла пояснила, чому у них з Елвісом лише одна дитина.

"Елвіс мав дуже напружений графік, і він відчував певну провину, що його не було поруч, коли Ліза була молодшою. Він просто відчував, що його недостатньо поруч, щоб приділяти багато уваги ще одній дитині", — говорить Прісцилла.

Нещодавно Прісцилла мала можливість поділитися історією своїх стосунків з Елвісом у фільмі "Прісцілла", сценаристом і режисером якого є Софія Коппола.

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