Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті arrow

Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті

6 листопада 2023 17:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті
Прісцилла Преслі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після розлучення із Елвісом Преслі Прісцилла Преслі ніколи знову не вийшла заміж. За словами жінки, її хвилювали почуття свого знаменитого колишнього.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Вдова Преслі розповіла, чому народила лише одну дитину Елвісу Преслі

Прісцилла не вийшла заміж навіть після смерті короля, коли їй було за 30. Після розриву Прісцилла провела кілька років з інструктором карате Майком Стоуном, але вони розійшлися в 1975 році, за два роки до смерті Елвіса.

"Я просто не думаю, що він міг би з цим впоратися", — сказала вона про коханого, який помер в 1977 році у віці 42 років.

 

Починаючи з 1978 року, Прісцилла почала зустрічатися з моделлю Майклом Едвардсом. У 1988 році він опублікував книгу "Прісцілла, Елвіс і я", яка схожа на назву її мемуарів 1985 року "Елвіс і я". У книзі він стверджував, що його приваблювала дочка Прісцилли Ліза Марі, яка була неповнолітньою протягом усього їхнього роману.

"Чесно кажучи, я ніколи не хотіла виходити заміж. У мене ніколи не було бажання. Ніхто ніколи не зрівняється з ним", — говорить Прісцилла про Елвіса.

Прісцилла рабула разом зі сценаристом і програмістом Марко Антоніо Гарсія 22 роки, починаючи з середини 1980-х. У 1987 році вона народила другу дитину, їхнього сина Наварона Гарібальді. Остаточно пара розійшлася в 2006 році.

 

Під час свого розмови Прісцилла пояснила, чому у них з Елвісом лише одна дитина.

"Елвіс мав дуже напружений графік, і він відчував певну провину, що його не було поруч, коли Ліза була молодшою.  Він просто відчував, що його недостатньо поруч, щоб приділяти багато уваги ще одній дитині", — говорить Прісцилла.

Нещодавно Прісцилла мала можливість поділитися історією своїх стосунків з Елвісом у фільмі "Прісцілла", сценаристом і режисером якого є Софія Коппола.

Нагадаємо, оприлюднена причина смерті єдиної доньки "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі.

Раніше з'явились фото 14-річних онучок Елвіса Преслі з їхнього випускного.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі