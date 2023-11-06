Вдова Елвіса Преслі розповіла, чому не вийшла заміж після його смерті
Після розлучення із Елвісом Преслі Прісцилла Преслі ніколи знову не вийшла заміж. За словами жінки, її хвилювали почуття свого знаменитого колишнього.
Про це пише Daily Mail.
Вдова Преслі розповіла, чому народила лише одну дитину Елвісу Преслі
Прісцилла не вийшла заміж навіть після смерті короля, коли їй було за 30. Після розриву Прісцилла провела кілька років з інструктором карате Майком Стоуном, але вони розійшлися в 1975 році, за два роки до смерті Елвіса.
"Я просто не думаю, що він міг би з цим впоратися", — сказала вона про коханого, який помер в 1977 році у віці 42 років.
Починаючи з 1978 року, Прісцилла почала зустрічатися з моделлю Майклом Едвардсом. У 1988 році він опублікував книгу "Прісцілла, Елвіс і я", яка схожа на назву її мемуарів 1985 року "Елвіс і я". У книзі він стверджував, що його приваблювала дочка Прісцилли Ліза Марі, яка була неповнолітньою протягом усього їхнього роману.
"Чесно кажучи, я ніколи не хотіла виходити заміж. У мене ніколи не було бажання. Ніхто ніколи не зрівняється з ним", — говорить Прісцилла про Елвіса.
Прісцилла рабула разом зі сценаристом і програмістом Марко Антоніо Гарсія 22 роки, починаючи з середини 1980-х. У 1987 році вона народила другу дитину, їхнього сина Наварона Гарібальді. Остаточно пара розійшлася в 2006 році.
Під час свого розмови Прісцилла пояснила, чому у них з Елвісом лише одна дитина.
"Елвіс мав дуже напружений графік, і він відчував певну провину, що його не було поруч, коли Ліза була молодшою. Він просто відчував, що його недостатньо поруч, щоб приділяти багато уваги ще одній дитині", — говорить Прісцилла.
Нещодавно Прісцилла мала можливість поділитися історією своїх стосунків з Елвісом у фільмі "Прісцілла", сценаристом і режисером якого є Софія Коппола.
Нагадаємо, оприлюднена причина смерті єдиної доньки "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі.
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