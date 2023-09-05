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Вдова Элвиса Пресли вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

5 сентября 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вдова Элвиса Пресли вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля
Присцилла Пресли. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера биографической драмы о Присцилле и Элвисе Пресли. Представить фильм "Присцилла" приехала единственная жена покойного артиста.

Об этом пишет Daily Mail.

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На красную дорожку вышли режиссер картины София Коппола, Присцилла Пресли и исполнители главных ролей Джейкоб Элорди и Кейли Спейни.

 

Присцилла Пресли. Фото: Reuters

 

Присцилла Пресли. Фото: Reuters

 

Присцилла Пресли. Фото: Reuters

 

Присцилла Пресли. Фото: Reuters

Фильм основан на мемуарах Присциллы Пресли 1985 года "Элвис и я". В основе сюжета лежит история знакомства легендарного американского певца Элвиса Пресли (Джейкоб Элорди) и 14-летней Присциллы Болье (Кейли Спейни), а также их любви и дальнейшего развода.

После премьеры вдова артиста призналась, что ей было "очень тяжело смотреть фильм о себе, своей жизни и своей любви".

Элвис и Присцилла Пресли были женаты с 1967 по 1973 год. В браке у пары родилась дочь Лиза Мария Пресли, умершая в январе этого года из-за последствий операции по снижению веса. Она была известна как певица, филантроп и первая жена Майкла Джексона.

Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.

Ранее, несмотря на забастовку в Голливуде, звезда сериала "Анатомия Грей" появился в Венеции.

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