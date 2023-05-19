Вдова Курта Кобейна едва не сделала импотентом американского журналиста

Американская певица Кортни Лав. Фото: коллаж Новини.LIVE

В последнее время имя 58-летней американской певицы Кортни Лав стало чаще появляться в таблоидах. Недавно звезду вызвали дать показания на детекторе-лжи из-за самоубийства ее мужа, лидера группы Nirvana, Курта Кобейна, в 1994 году. А теперь один из журналистов упомянул, как Кортни едва не повредила его половой орган.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Встреча с Кортни Лав

Фрэнк Элариди, работающий преимущественно на программы ABC и цифровые платформы, рассказал в своем подкасте, что Кортни Лав ощупала его без согласия. Инцидент произошел шесть лет назад на музыкальном фестивале Coachella, где он работал.

После того как журналист взял у Кортни интервью, между ними завязалась беседа. Звезда пригласила его на афтепати, улыбнулась и неожиданно взяла его детородный орган в руки (через штаны) и крепко сжала. Все это успела снять камера.

Кортни Лав держит журналиста за его половой орган. Фото: Page Six

Реакция журналиста

Фрэнк признался, что ему было больно. Впрочем, устраивать "отмену" Кортни или подавать в суд он не собирается. Мужчина счастлив, что ему есть что вспомнить.

"Такое никогда не придет в голову. Она для меня — рок-звезда. Впрочем, я не оправдываю ее поведение, и не говорю, что это нормально", — подытожил Элариди.

Напомним, ранее мы писали, что обнаженная Рианна показала откровенные фото со времен первой беременности. Также мы рассказывали, что звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон разошлась с сыном британского миллиардера.