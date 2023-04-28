Настя Каменских обратилась к украинцам – о чем попросила певица

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская певица Настя Каменских отреагировала на ракетные обстрелы Украины, которые совершили оккупанты 28 апреля. Известная украинская исполнительница заявила, что ее незабываемый вечер сменился чувствами боли из-за враждебной атаки россиян.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Вчерашний незабываемый вечер в Ужгороде сменился чувствами отчаяния и страшной боли после утренних новостей. Война продолжается и нам нельзя об этом забывать. Поэтому каждый день мы с вами должны собираться с силами и продолжать борьбу, каждый на своем месте. Наши защитники должны чувствовать надежный тыл" , а мы можем сделать все, чтобы его обеспечить. И наша Украина обязательно расцветет, как эта волшебная сирень из Ужгорода А я невероятно благодарна вам, что на концертах в туре мы можем приблизить этот момент Слава Украине!", – написала Настя Каменских.

Многочисленные пользователи сети начали писать разного рода комментарии под публикацией украинской певицы. Некоторые написали комплименты под фотографией Насти Каменских, а кто-то не смог промолчать из-за ракетного удара по Умани 28 апреля.

"Настя, какая Вы нежная и красивая! Дай Бог Вам здоровья! И Искренне Спасибо, за Ваши Красивые песни!!!! ХАРЬКОВ ЖДЕТ ВАС! ЛЮБИМ", "Концерт в Ужгороде был невероятно красивый, эмоциональный и душевный. Получили кучу эмоций" ,"УМАНЬ😭 Нет слов. но знаю, что ВСУ отомстят и русские п*зда на всех участках фронта", – написали люди в комментариях под публикацией украинской певицы.

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Настя Каменских сделала заявление по поводу развода с Потапом.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Настя Каменских решила собрать деньги в помощь ВСУ.

Также мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских заявила, что ей нужно лечение.