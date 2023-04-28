Настя Каменских обратилась к украинцам – о чем попросила певица

"Вечер сменился чувствами отчаяния": Настя Каменских поделилась настоящей болью
Популярная украинская певица Настя Каменских отреагировала на ракетные обстрелы Украины, которые совершили оккупанты 28 апреля. Известная украинская исполнительница заявила, что ее незабываемый вечер сменился чувствами боли из-за враждебной атаки россиян.
Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Вчерашний незабываемый вечер в Ужгороде сменился чувствами отчаяния и страшной боли после утренних новостей. Война продолжается и нам нельзя об этом забывать. Поэтому каждый день мы с вами должны собираться с силами и продолжать борьбу, каждый на своем месте. Наши защитники должны чувствовать надежный тыл" , а мы можем сделать все, чтобы его обеспечить. И наша Украина обязательно расцветет, как эта волшебная сирень из Ужгорода А я невероятно благодарна вам, что на концертах в туре мы можем приблизить этот момент Слава Украине!", – написала Настя Каменских.
Многочисленные пользователи сети начали писать разного рода комментарии под публикацией украинской певицы. Некоторые написали комплименты под фотографией Насти Каменских, а кто-то не смог промолчать из-за ракетного удара по Умани 28 апреля.
"Настя, какая Вы нежная и красивая! Дай Бог Вам здоровья! И Искренне Спасибо, за Ваши Красивые песни!!!! ХАРЬКОВ ЖДЕТ ВАС! ЛЮБИМ", "Концерт в Ужгороде был невероятно красивый, эмоциональный и душевный. Получили кучу эмоций" ,"УМАНЬ😭 Нет слов. но знаю, что ВСУ отомстят и русские п*зда на всех участках фронта", – написали люди в комментариях под публикацией украинской певицы.
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