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Вечеринка в сари: Никитюк познакомила фанатов с другом семьи, родом из Индии

29 мая 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вечеринка в сари: Никитюк познакомила фанатов с другом семьи, родом из Индии
Шоувумен Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоувумен Леся Никитюк проводит время вместе с семьей в Хмельницком. Телезвезда публикует фото и видео не только с родными, которых уже показывала в соцсетях. Так, например, Леся познакомила подписчиков с другом семьи родом из Индии и устроила примерку сари.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам Леси, Авнендра Деваншу всегда угощает членов ее семьи разнообразными блюдами индийской кухни. Никитюк утверждает, что в Хмельницком это та еще "роскошь". В этот раз звездная семья попробовала рис басмати, чапати (оригинальный хлеб) и сабджи (овощное рагу).

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Также Леся устроила примерку национальной женской одежды Индии. На одном образе шоувумен не остановилась. Показала поклонникам сразу три сари.

Леся Никитюк в сари. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в сари. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в сари. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась простым рецептом сезонного завтрака. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк впервые за 35 лет жизни прикоснулась к экзотическому животному.

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