Вечеринка в сари: Никитюк познакомила фанатов с другом семьи, родом из Индии
Шоувумен Леся Никитюк проводит время вместе с семьей в Хмельницком. Телезвезда публикует фото и видео не только с родными, которых уже показывала в соцсетях. Так, например, Леся познакомила подписчиков с другом семьи родом из Индии и устроила примерку сари.
Соответствующие сториз появились в ее Instagram.
Индийский вечер Никитюк
По словам Леси, Авнендра Деваншу всегда угощает членов ее семьи разнообразными блюдами индийской кухни. Никитюк утверждает, что в Хмельницком это та еще "роскошь". В этот раз звездная семья попробовала рис басмати, чапати (оригинальный хлеб) и сабджи (овощное рагу).
Также Леся устроила примерку национальной женской одежды Индии. На одном образе шоувумен не остановилась. Показала поклонникам сразу три сари.
Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась простым рецептом сезонного завтрака. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк впервые за 35 лет жизни прикоснулась к экзотическому животному.