Надежда Матвеева рассказала о проблемах с отцом – алкоголь разрушает личность

Украинская телеведущая Надежда Матвеева на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала о проблемах в своей семье. В частности, известная телеведущая вспомнила, как ее отец, работавший строителем и злоупотреблявший алкогольными напитками, обижал ее в маленьком возрасте.

Откровенное интервью Надежда Матвеева дала Славе Демину в YouTube.

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Надежда Матвеева родилась в Керчи в Крыму, но о своей семье телеведущая не слишком сильно рассказывает. Впрочем, недавно она все-таки рассказала ведущему Славе Демину о своем отце и о том, с чем у нее ассоциируется детство, которое проходило с абьюзом ее отца.

Ведущая Надежда Матвеева в детстве со своими родителями. Фото: пресс-служба канала "СТБ"

Когда Надежда была еще маленькой, ее отец, работавший строителем, употреблял очень много алкоголя. По словам Надежды, мама не знала, какая зарплата у отца, ведь он эти деньги тратил на алкоголь. Она вспомнила, как ее матери приходилось брать деньги у бабушки в долг, ведь того, что ей давал муж, не хватало.

Несколько лет телеведущая ходила к психотерапевту, у которого только недавно поняла, что ее папа действительно ее любил. Она также вспомнила, как ее отец устраивал скандалы из-за простых вещей.

Украинская ведущая Надежда Матвеева в детстве. Фото: instagram.com/p/CID-LRBgT0j/?igshid=ef73279reivh

"Трудно было это осознать в детстве, когда папа бил маму. Скандалы устраивать любил из-за еды. Мы с мамой ходили к правоохранителям. А в моменты, когда он был трезв, я чувствовала, что он, как может, любит меня", — вспоминает Надежда Матвеева.

По ее словам, отец всегда говорил о том, какие у нее красивые подруги, из-за чего она очень страдала в подростковом возрасте. Но, не смотря на это, отец Надежды постоянно рассказывал на работе о ней.

Поддерживала ли Надежда связь со своим отцом?

Телеведущая пыталась общаться со своим отцом, но в его разные состояния это случалось по-разному. Она также вспомнила последние годы жизни своего отца.

"Когда были последние его годы, он выскакивал на лестничную клетку голым, он угрожал соседям, избивал коллегу на работе. Алкоголь разрушает личность. Он страшно умер, вошел в запой, стоял на балконе, одевался, упал, несколько дней там пролежал, и потом маме сообщили, что нужно приехать посмотреть", — также утверждает телеведущая.

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