Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей
Внешний вид, а особенно вес ведущей программы "Аферисты в сетях" Елены-Кристины Лебедь уже не один год активно обсуждают в соцсетях. Телезвезду обвиняют в анорексии. Но сама Лебедь всегда шутит на этот счет и не обращает внимания на неприятные комментарии.
В этот раз Елена-Кристина опубликовала откровенное забавное видео на эту тему в своих соцсетях.
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Подробности
Телеведущая сняла себя на кухне. Лебедь танцевала в нижнем белье и черных ботфортах. Телезвезда специально сделала акцент на своей стройной фигуре, которую оживленно обсуждают пользователи соцсетей.
Елена-Кристина поделилась с ними лайфхаком, как они сжигают калории. В объектив камеры попала сковородка с пережаренными овощами.
Юмор телеведущей, на которую в Instagram подписаны 279 тысяч пользователей соцсети, оценили некоторые из ее поклонников.
- Я вот тоже худая, но благодаря вам перестала об этом думать. Когда наткнулась на вашу страницу, мне стало просто очень легче, как говорят полюби себя, а остальное подтянется
- А уже писали что вас нужно покормить и вы очень худая? Фигура бомба
- Конечно очень худенькая, но молодец, что не стесняетесь и принимаете себя, какая вы есть
- Какое же у вас классное чувство юмора
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