Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Телеведуча Олена-Христина Лебідь

Зовнішній вигляд, а особливо вагу ведучої програми "Аферисти в сітях" Олени-Христини Лебідь вже не один рік активно обговорюють у соцмережах. Телезірці закидають анорексію. Але сама Лебідь завжди жартує з цього приводу та не звертає увагу на неприємні коментарі.

Цього разу Олена-Христина опублікувала відверте кумедне відео на цю тему у своїх соцмережах.

Подробиці

Телеведуча зафільмувала себе на кухні. Лебідь танцювала у спідній білизні та чорних ботфортах. Телезірка спеціально зробила акцент на своїй стрункій фігурі, які жваво обговорюють користувачі соцмереж.

Олена-Христина поділилась з ними лайфхаком, як вони спалює калорії. В об’єктив камери потрапила пательня з пересмаженими овочами.

Гумор телеведучої, на яку в Instagram підписані 279 тисяч користувачів соцмережі, оцінили деякі з її шанувальників.

Я ось теж худа, але завдяки вам перестала про це думати. Коли натрапила на вашу сторінку, мені стало просто дуже легше, як то кажуть полюби собі, а решта підтягнеться

А вже писали що вас треба погодувати і ви дуже худа? Фігура бомба

Звичайно дуже худенька, але молодець, що не соромтеся і приймаєте себе, яка ви є

Яке ж у вас класне почуття гумору

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