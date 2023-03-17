Ведущая "Танцев со звездами", которая вышла замуж за миллионера, готовится впервые стать матерью
Ведущая последнего, восьмого сезона телевизионного шоу "Танцы со звездами", Иванна Онуфрийчук живет на две страны: Швейцарию и Украину. В первой телезвезда активно работает вместе с мужем, миллионером казахского происхождения Алмазом, над беременностью.
Об этом Онуфрийчук рассказала в программе "ЖВЛ".
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Телеведущая призналась, что уже давно хочет стать матерью. Она и ее муж активно занимаются этим вопросом. В частности, ради этого звездная пара прошла детокс-программу в одном из санаториев Швейцарии.
"Это моя мечта, это наша мечта с ним. Стать родителями прекрасных, красивых, здоровых детей. И мы неустанно работаем над этим, очень верю, что у нас все получится: родить ребенка, вырастить и воспитать человека и оставить на этой планете частичку себя, своего продолжения", — рассказала Иванна.
Интересно, но познакомилась пара в спортзале в испанской детокс-клинике. По словам Онуфрийчук, с будущим мужем целый год она общалась как другом. Алмаз — не медийный человек и "чуть-чуть некомфортно чувствует себя под прицелом камер и софитов".
Напомним, ранее мы писали, что американская актриса Линдси Лохан, которая замужем за арабским бизнесменом, ждет первенца. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов", британские актеры Кит Херингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.