Ведущая "Танцев со звездами", которая вышла замуж за миллионера, готовится впервые стать матерью

Телеведущая Иванна Онуфрийчук

Ведущая последнего, восьмого сезона телевизионного шоу "Танцы со звездами", Иванна Онуфрийчук живет на две страны: Швейцарию и Украину. В первой телезвезда активно работает вместе с мужем, миллионером казахского происхождения Алмазом, над беременностью.

Об этом Онуфрийчук рассказала в программе "ЖВЛ".

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Телеведущая призналась, что уже давно хочет стать матерью. Она и ее муж активно занимаются этим вопросом. В частности, ради этого звездная пара прошла детокс-программу в одном из санаториев Швейцарии.

"Это моя мечта, это наша мечта с ним. Стать родителями прекрасных, красивых, здоровых детей. И мы неустанно работаем над этим, очень верю, что у нас все получится: родить ребенка, вырастить и воспитать человека и оставить на этой планете частичку себя, своего продолжения", — рассказала Иванна.

Instagram/ivannaonufriichuk

Интересно, но познакомилась пара в спортзале в испанской детокс-клинике. По словам Онуфрийчук, с будущим мужем целый год она общалась как другом. Алмаз — не медийный человек и "чуть-чуть некомфортно чувствует себя под прицелом камер и софитов".

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса Линдси Лохан, которая замужем за арабским бизнесменом, ждет первенца. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов", британские актеры Кит Херингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.