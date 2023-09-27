Хотела ли Маричка Падалко родить четвертого ребенка — откровенное заявление

Телеведущая Маричка Падалко на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая и журналистка Маричка Падалко дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с блогером ведущая "ТСН" рассказала об усыновлении ребенка до и во время войны, а также о своих мыслях родить еще одного.

Откровенное интервью с Маричкой Падалко можно посмотреть на канале Славы Демина в YouTube.

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Усыновление и рождение четвертого ребенка

Ведущая телеканала "1+1" призналась, что если до войны она думала усыновить ребенка, то сейчас у нее таких мыслей нет. По ее словам, она не попадает в категорию людей, которые могут усыновлять ребенка. Маричка рассказала, каких родителей рассматривают на такую возможность.

"Я уже не попадаю в этот ограниченный возраст, мне кажется, до 45 лет только родителей рассматривают на усыновление", — объяснила украинская телеведущая и журналистка канала "1+1".

Ведущая Маричка Падалко на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также Маричка Падалко призналась, были ли у нее мысли родить четвертого ребенка во время полномасштабной войны. Она объяснила, как на ее мысли отреагировал ее муж Егор.

"У меня были мысли о четвертом ребенке на фоне войны, но Егор сказал, что уже нет, потому что мы своих детей уже родили. Он всегда говорил, что мы научились быть родителями, и потому, что мы пока не создали других смыслов внутри, мы пытаемся повторить то, что мы уже умеем и знаем", — также рассказала украинская ведущая.

Семья Марички Падалко

У украинской телеведущей есть любимый муж Егор, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины и довольно редко приезжает домой.

Муж Марички Падалко Егор Соболев в рядах ВСУ. Фото: Instagram Марички Падалко

Они воспитывают троих детей — сына Михаила, которому 16 лет, дочь Марию, которой сейчас 15, и 13-летнюю Екатерину. Недавно Маричка Падалко поделилась милыми семейными фото с отдыха, на которых она показала себя с детьми.

Публикация со страницы Марички Падалко. Фото: скриншот из Instagram

Дети ведущей Марички Падалко на фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

"Одна из причин для фотосессии был краткий отпуск нашего папы, и нашими общими с ним фото я горжусь больше всего. Но из уважения ко всем воинам и семьям, не имеющим сейчас такой возможности, эти фотографии пока будут оставляться только в семье. А этим постом я Вас просто хочу вдохновить иногда побыть в режиме "лови момент", как поет моя любимая группа", — подписала фото Маричка Падалко.

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