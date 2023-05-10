Ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей"

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, актриса Ханна Уэддингем и телеведущая Алиша Диксон. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Накануне в английском Ливерпуле прошел прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, звезда сериала "Тед Лассо", британская актриса Ханна Уэддингем и ее землячка, телеведущая и певица Алиша Диксон. Двоих из них пользователи соцсетей сравнили с героинями популярного сериала "Уэнздей".

Об этом в своих Instastories рассказала Юлия Санина.

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В первом полуфинале фронтвумен группы The Hardkiss появился в одежде украинского бренда GUDU. Подол черного платья из искусственной кожи украсило изображение огня. В то же время Ханна Уэддингем выбрала легкое разноцветное платье.

В соцсетях телеведущих сравнили с Уэнздей Аддамс и его соседкой по общежитию Энид Синклер. Этих персонажей в сериале стриминговой платформы Netflix сыграли молодые американские актрисы Дженна Ортега и Эмма Майерс.

Юлия Санина лаконично отреагировала на креативное сравнение поклонников "Евровидения". Украинская певица поставила эмодзи смеха.

Сравнение ведущих "Евровидения-2023" с актрисами сериала "Уэнздей". Скриншот: Instastories//the_hardkiss

Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певицы Alyosha и Rebecca Ferguson исполнили трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023".